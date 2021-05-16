احدث الأخبار

مراكز لقاحات كورونا بتبوك تواصل تقديم خدماتها للمستفيدين خلال أيام عيد الفطر
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يهنئ ملك مملكة النرويج بذكرى يوم الدستور لبلاده
أبرز المواد
 ولي العهد يهنئ ملك مملكة النرويج بذكرى يوم الدستور لبلاده
أبرز المواد
 القبض على قائد مركبة دهس أحد المشاة أثناء ممارسة التفحيط في الرياض
أبرز المواد
 «الضريبة والجمارك»: إقرار إلكتروني ودفع الرسوم لحاملي هدايا بقيمة 3 آلاف ريال
أبرز المواد
 “النيابة العامة” تشدد على المسافرين في منافذ الدخول بالالتزام بتعليمات الجهة المختصة
أبرز المواد
 الواجهة البحرية بجدة تشهد توافد الزوّار للاستمتاع بالعيد
منطقة مكة المكرمة
 شرطة منطقة جازان: ضبط (72) امرأة في إحدى قاعات الأفراح في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية
منطقة جازان
 وزارة الداخلية : استمرار منع سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر إلى 13 دولة دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية
أبرز المواد
 “هدف” يدعم توظيف أكثر من 26 ألف سعودي وسعودية للعمل في 8682 منشأة خلال شهر أبريل
أبرز المواد
 الخارجية المصرية: لا سلام من دون حل شامل للقضية الفلسطينية
أبرز المواد
 “هدف معجزة” من حارس ليفربول يجدد حلم دوري الأبطال
أبرز المواد
مراكز لقاحات كورونا بتبوك تواصل تقديم خدماتها للمستفيدين خلال أيام عيد الفطر

مراكز لقاحات كورونا بتبوك تواصل تقديم خدماتها للمستفيدين خلال أيام عيد الفطر

أبرز المواد
خادم الحرمين الشريفين يهنئ ملك مملكة النرويج بذكرى يوم الدستور لبلاده

خادم الحرمين الشريفين يهنئ ملك مملكة النرويج بذكرى يوم الدستور لبلاده

أبرز المواد
ولي العهد يهنئ ملك مملكة النرويج بذكرى يوم الدستور لبلاده

ولي العهد يهنئ ملك مملكة النرويج بذكرى يوم الدستور لبلاده

أبرز المواد
القبض على قائد مركبة دهس أحد المشاة أثناء ممارسة التفحيط في الرياض

القبض على قائد مركبة دهس أحد المشاة أثناء ممارسة التفحيط في الرياض

أبرز المواد

مراكز لقاحات كورونا بتبوك تواصل تقديم خدماتها للمستفيدين خلال أيام عيد الفطر

مراكز لقاحات كورونا بتبوك تواصل تقديم خدماتها للمستفيدين خلال أيام عيد الفطر
http://almnatiq.net/?p=983492
المناطق_واس

تواصل المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة تبوك تقديم خدماتها للمستفيدين في مراكز اللقاح المعتمدة خلال أيام عيد الفطر المبارك.
وأوضحت صحة تبوك أن المراكز المعتمدة للقاح تواصل تقديم خدماتها يومياً للمستفيدين، وذلك من الساعة 8 صباحاً وحتى 4 مساءً، وذلك للمراكز الصحية، فيما يعمل المركز الرئيسي على مدار الـ 24 ساعة، مشيرةً إلى أن أولوية الحصول على اللقاح لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والسمنة المفرطة ونقص المناعة‏.

روابط ذات صلة

خادم الحرمين الشريفين يهنئ ملك مملكة النرويج بذكرى يوم الدستور لبلاده

خادم الحرمين الشريفين يهنئ ملك مملكة النرويج بذكرى يوم الدستور لبلاده
ولي العهد يهنئ ملك مملكة النرويج بذكرى يوم الدستور لبلاده

ولي العهد يهنئ ملك مملكة النرويج بذكرى يوم الدستور لبلاده
القبض على قائد مركبة دهس أحد المشاة أثناء ممارسة التفحيط في الرياض

القبض على قائد مركبة دهس أحد المشاة أثناء ممارسة التفحيط في الرياض

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*