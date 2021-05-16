مراكز لقاحات كورونا بتبوك تواصل تقديم خدماتها للمستفيدين خلال أيام عيد الفطر

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تواصل المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة تبوك تقديم خدماتها للمستفيدين في مراكز اللقاح المعتمدة خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وأوضحت صحة تبوك أن المراكز المعتمدة للقاح تواصل تقديم خدماتها يومياً للمستفيدين، وذلك من الساعة 8 صباحاً وحتى 4 مساءً، وذلك للمراكز الصحية، فيما يعمل المركز الرئيسي على مدار الـ 24 ساعة، مشيرةً إلى أن أولوية الحصول على اللقاح لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والسمنة المفرطة ونقص المناعة‏.