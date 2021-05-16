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وزير الخارجية يجري اتصالاً هاتفياً بوزير الخارجية الأمريكي

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وزير الخارجية يجري اتصالاً هاتفياً بوزير الخارجية الأمريكي

وزير الخارجية يجري اتصالاً هاتفياً بوزير الخارجية الأمريكي
http://almnatiq.net/?p=983495
المناطق_واس

أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، بمعالي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن.
واستعرض الوزيران خلال الاتصال، العلاقات الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وسُبل تعزيزها في المجالات كافة، بالإضافة إلى أبرز المستجدات وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في فلسطين، والمستجدات في المنطقة.

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