إقامة سباق الهجن بمحافظة ينبع

أقيم أمس سباق الهجن بمحافظة ينبع الذي نظمه ميدان ينبع للهجن حيث اشتمل السباق على ١٥ شوطاً، ٨ أشواط بكار و٧ أشواط قعدان، وبمشاركة أكثر من 200 مطية، وذلك بحضور عدد من الداعمين والمهتمين بهذه الرياضة.
وجاءت نتائج السباق كالتالي:
المركز الأول بالشوط الأول رئيس بكار لـ عبدالله الجهني, المطية: “نخوة”.
المركز الأول في الشوط الثاني رئيس قعدان لـ عبدالله الجهني, المطية: “سلطان”.
الفائزون بالشوط الثالث بكار: الأول: “يثرب” لـ عبدالله الجهني رجل الخطوط النهائية والثاني : “معزة” لـ راشد الجهني والثالث: “خود” لـ عيد الجهني.
الفائزون بالشوط الرابع قعدان: الأول: “الذهبية” لـ فهد الشمري والثاني: “عكاش” لـ عبدالله الجهني والثالث: “صايب” لـ علي الجهني.
الفائزون بالشوط الخامس بكار: الأول: “كفاح” لـ فهد الجهني والثاني: “الطيبة” لـ منيف السبهان والثالث: “غارة” لـ غازي الدهاسي.
الفائزون بالشوط السادس قعدان: الأول: “المهندس” لـ عبدالله الشريف والثاني: “الذهبي” لـ سليم الجهني والثالث: “ذرب” لـ سعد الشمري.
الفائزون بالشوط السابع بكار: الأول: “صبر” لـ سليم الجهني والثاني: “سيادة” لـ عيد الجهني والثالث: “ميثاء” لـ عبدالله الجهني.
الفائزون بالشوط الثامن قعدان: الأول: “صابر” لـ سليم الجهني والثاني: “المتحد” لـ عبدالله الجهني والثالث: “الشمالي” لـ مبيريك الرشيدي.
الفائزون بالشوط التاسع بكار: الأول: “وتين” لـ عبدالله الجهني والثاني: “غرور” لـ عميد الجهني والثالث: “فزاعة” لـ نافع الجهني.
الفائزون بالشوط العاشر قعدان: الأول: “مبلش” لـ مشعل رفادة والثاني: “الذهب” لـ فهد الشمري والثالث: “فياض” لـ عبدالرحمن الجهني.
الفائزون بالشوط الحادي عشر بكار: الأول: “النايفة” لـ عبدالله الجهني والثاني: “الجذاب” لـ فيصل الشريف والثالث: “طواري” لـ محمد الجهني.
الفائزون بالشوط الثالث عشر بكار: الأول: “ريحانة” لـ محمد الحويطي والثاني: “النايفة” لـ عبدالله الجهني والثالث: “رسالة” لـ عبدالله الجهني.
الفائزون بالشوط الرابع عشر قعدان: الأول: “الذهبي” لـ فهد الشمري والثاني: “نجم” لـ مرضى السدري والثالث: “الغربي” لـ وكان الجهني.
وفي الختام وُزعت الجوائز على الفائزين، حيث قدم رئيس ميدان ينبع للهجن سليم بن رويشد شكره وتقديره للداعمين من جهات حكومية ورجال أعمال وشركات وإعلاميين، وقال كان التعاون من مختلف الجهات ذات العلاقة ومن مالكي الهجن هو عنوان هذا السباق الذي خرج بالصورة المرضية.
إقامة سباق الهجن بمحافظة ينبع
أقيم أمس سباق الهجن بمحافظة ينبع الذي نظمه ميدان ينبع للهجن حيث اشتمل السباق على ١٥ شوطاً، ٨ أشواط بكار و٧ أشواط قعدان، وبمشاركة أكثر من 200 مطية، وذلك بحضور عدد من الداعمين والمهتمين بهذه الرياضة.
التعليقات (٠) اضف تعليق