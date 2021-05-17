إقامة سباق الهجن بمحافظة ينبع

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أقيم أمس سباق الهجن بمحافظة ينبع الذي نظمه ميدان ‫ينبع للهجن حيث اشتمل السباق على ١٥ شوطاً، ٨ أشواط بكار و٧ أشواط قعدان، وبمشاركة أكثر من 200 مطية، وذلك بحضور عدد من الداعمين والمهتمين بهذه الرياضة.

وجاءت نتائج السباق كالتالي:

المركز الأول بالشوط الأول رئيس بكار لـ عبدالله الجهني, المطية: “نخوة”.

المركز الأول في الشوط الثاني رئيس قعدان لـ عبدالله الجهني, المطية: “سلطان”.

الفائزون بالشوط الثالث بكار: ‏الأول: “يثرب” لـ عبدالله الجهني رجل الخطوط النهائية و‏الثاني : “معزة” لـ راشد الجهني و‏الثالث: “خود” لـ عيد الجهني.

‫الفائزون بالشوط الرابع قعدان: ‬‫الأول: “الذهبية” لـ فهد الشمري و‫الثاني: “عكاش” لـ عبدالله الجهني و‬‫الثالث: “صايب” لـ علي الجهني.‬

‫الفائزون بالشوط الخامس بكار: ‬‫الأول: “كفاح” لـ فهد الجهني‬ و‫الثاني: “الطيبة” لـ منيف السبهان و‬‫الثالث: “غارة” لـ غازي الدهاسي.

‫الفائزون بالشوط السادس قعدان:‬ ‫الأول: “المهندس” لـ عبدالله الشريف و‫الثاني: “الذهبي” لـ سليم الجهني و‬‫الثالث: “ذرب” لـ سعد الشمري.

‫الفائزون بالشوط السابع بكار: ‬‫الأول: “صبر” لـ سليم الجهني و‫الثاني: “سيادة” لـ عيد الجهني والثالث: “ميثاء” لـ عبدالله الجهني.

‫الفائزون بالشوط الثامن قعدان: ‬‫الأول: “صابر” لـ سليم الجهني و‫الثاني: “المتحد” لـ عبدالله الجهني‬‫ و‬‫الثالث: “الشمالي” لـ مبيريك الرشيدي‬.

الفائزون بالشوط التاسع بكار: ‏الأول: “وتين” لـ عبدالله الجهني و‏الثاني: “غرور” لـ عميد الجهني‏ و‏الثالث: “فزاعة” لـ نافع الجهني.

الفائزون بالشوط العاشر قعدان:‏ الأول: “مبلش” لـ مشعل رفادة و‏الثاني: “الذهب” لـ فهد الشمري ‏و‏الثالث: “فياض” لـ عبدالرحمن الجهني.

الفائزون بالشوط الحادي عشر بكار:‏ الأول: “النايفة” لـ عبدالله الجهني و‏الثاني: “الجذاب” لـ فيصل الشريف‏ و‏الثالث: “طواري” لـ محمد الجهني.

الفائزون بالشوط الثالث عشر بكار: ‏الأول: “ريحانة” لـ محمد الحويطي و‏الثاني: “النايفة” لـ عبدالله الجهني ‏و‏الثالث: “رسالة” لـ عبدالله الجهني.

الفائزون بالشوط الرابع عشر قعدان: الأول: “الذهبي” لـ فهد الشمري و‏الثاني: “نجم” لـ مرضى السدري ‏و‏الثالث: “الغربي” لـ وكان الجهني.

وفي الختام وُزعت الجوائز على الفائزين، حيث قدم رئيس ميدان ينبع للهجن سليم بن رويشد شكره وتقديره للداعمين من جهات حكومية ورجال أعمال وشركات وإعلاميين، وقال كان التعاون من مختلف الجهات ذات العلاقة ومن مالكي الهجن هو عنوان هذا السباق الذي خرج بالصورة المرضية.