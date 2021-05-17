السفير العنزي يُباشر مهام عمله سفيراً لخادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عُمان

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استهل سفير خادم الحرمين الشريفين المعيّن لدى سلطنة عُمان عبدالله بن سعود العنزي، اليوم، مهام عمله، حيث قام بجولة تفقـدية على المكاتب والأقسام داخل السفارة، ومنها القسـم الإعـلامي، والقسم القنصلي، وقسم شـؤون السعوديين، واطلع على سير العمل في هذه الأقسام.

كما قام السفير العنزي، بزيارة تفقـدية للملحقية العسكـرية، والملحقية الثقافية، وكان في استقباله الملحق العسكري العميد عبدالله الشدي، والقائم بأعمال الملحقية الثقافية حمد العنزي، ومنسوبو الملحقيات والمكاتب التابعة لها، وحثهم على بذل الجهـود لخدمة الوطن والمواطنين، ودعم العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.

وكان السفير عبدالله العنزي، قد وصل مسقط مساء السبت، وكان في استقباله رئيس دائرة المراسـم بوزارة الخارجية العُمانية السفير الدكتور خالد الجرادي، والقائم بأعمال السفارة بالإنابة سعيد بن عطيه المالكي، والملحق العسكري، والقائم بأعمال الملحقية الثقافية، وسفراء الدول الخليجية والعربية، وأعضاء السفارة.