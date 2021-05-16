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قبيل ساعات من انطلاق الرحلات.. «الخطوط السعودية» تحدد متطلبات السفر

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قبيل ساعات من انطلاق الرحلات.. «الخطوط السعودية» تحدد متطلبات السفر

قبيل ساعات من انطلاق الرحلات.. «الخطوط السعودية» تحدد متطلبات السفر
http://almnatiq.net/?p=983512
المناطق_ الرياض

أطلقت للخطوط السعودية اليوم الأحد،دليلا يوضح متطلبات السفرإلى كافة أنحاء العالم والتي يتم تحديثها يوميًا على موقعها، وذلك تزامناً مع بدء السماح بالسفر للمواطنين بعد ساعات من الآن.

وتضمنت متطلبات السفر في أغلب دول العالم المسموح بالسفر لها، حصول المسافر على فحص pcr بنتيجة سلبية قبل موعد السفر بـ 48 ساعة لبعض الدول، فيما اشترطت دول أخرى فحص قبل موعد السفر بـ 72 ساعة، إضافة إلى الالزام بالحجر الصحي الذي تفرضه بعض الدول.

ودعت الخطوط السعودية المسافرين إلى الدول المسموح بالسفر لها عبر طائرتها بالاطلاع على المتطلبات التي وضعتها عبر الموقع الإلكتروني  الرسمي لها هنـــا، باستعراض الدولة والمتطلبات الأساسية للسفر.

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