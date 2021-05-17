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الحدائق العامة بجدة متنفسات تستقطب مرتاديها في العيد

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الحدائق العامة بجدة متنفسات تستقطب مرتاديها في العيد

الحدائق العامة بجدة متنفسات تستقطب مرتاديها في العيد
http://almnatiq.net/?p=983521
المناطق_واس

استقطبت الحدائق العامة بمحافظة جدة مرتاديها في العيد السعيد، في ظل مواصلة أمانة محافظة جدة جهودها لتأهيل أكثر من 500 حديقة بهدف تحسين الواجهة الحضارية وإيجاد متنفسات إضافية داخل الأحياء للارتقاء بالعنصر الجمالي والترفيهي، بما يتلاءم مع مكانة محافظة جدة التي يرتادها الزائرون على مدار العام للتنزه وقضاء الإجازات في مرافقها المختلفة.
ورصدت وكالة الأنباء السعودية “واس”، مشاعر وفرحة المتنزهين بالعيد في مختلف هذه المرافق، مع التأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات التي أعلنتها جهات الاختصاص؛ حفاظًا على صحة وسلامة الجميع من الإصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” ومكافحته بكل الطرق والوسائل.
وتمكنت الأمانة وضمن نطاق ١٩ بلدية فرعية، من تنفيذ خطتها لموسم عيد الفطر المبارك، المشتملة على تهيئة مثل هذه المرافق والمتنزهات لتكون وجهات مفضلة لقضاء أوقاتهم ، إلى جانب صيانة المسطحات الخضراء، والواجهات البحرية، مع رفع وتيرة العمل بهذه المرافق.
وقامت الأمانة ضمن خطتها بتجهيز الجلسات والممرات ، إضافة للأعمال اليومية ‏لمعالجة التشوه البصري والعمل على تحسين المشهد الحضري من خلال نظافة الساحات وتجميل المظهر العام، مع الاستمرار في تكثيف أعمال النظافة العامة في الشوارع والميادين والأحياء، حفاظًا على مثل هذه الوجهات الحضارية للمحافظة.

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