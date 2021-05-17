هيئة الطيران المدني تصدر الدليل الإرشادي المحدث للمسافرين

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أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني اليوم الدليل الإرشادي المحدث للمسافرين متضمنا الإجراءات المطبقة سابقا علاوة على إجراءات وقائية جديدة، وذلك تزامنا مع عودة الرحلات الدولية اليوم، بعد السماح للمواطنين السعوديين بالسفر إلى خارج الوطن وفقاً للإجراءات الصحية الخاصة بهذه المرحلة.

وأبرز الإصدار الجديد عدة إجراءات جديدة للمسافرين: منها اشتراط تطبيق توكلنا عند الدخول إلى المطار، وأن يكون السفر للفئات المسموح لها بالسفر ووفقا للاشتراطات المحددة من الجهات المختصة، وأن يقتصر الدخول للمطار لمن يحمل تذاكر السفر، عدا المرافقين لذوي الإعاقة، مع ضرورة التأكد من المتطلبات الصحية المطبقة في الوجهة المقصودة والامتثال لأية تدابير احترازية.

وحث الدليل المسافرين إلى التوجه للمطار قبل الرحلة بوقت كاف، والتأكد من الحالة الصحية عند بوابات الدخول إلى صالات المطارات، منبها بمنع الذين تزيد درجة حرارتهم عن 38 درجة مئوية من دخول المطار، وشجع الدليل على استخدام وسائل الدفع الإلكترونية والتقليل من استخدام الأوراق النقدية، والالتزام بالتصعيد حسب مناطق المقاعد للطائرة من قبل مزود الخدمة، وتطبيق التباعد الجسدي بين المسافرين في أماكن الاصطفاف كافة.

وبحسب الدليل فإن جميع المّلاحين والرّكاب داخل الطائرة ملزمون بارتداء الكمامات والقفازات طوال مدة سير الرحلة، والمحافظة على التباعد الاجتماعي قدر الإمكان، ووفق نسبة الإشغال للطائرة، علاوة على السماح بتقديم الوجبات والمبيعات الجوية خلال الرحلة ، وإغلاق المصلى في الطائرة إن وجد، فضلاً عن مواصلة تطبيق الإجراءات الاحترازية بعد كل رحلة.

وتطرق الدليل الإرشادي المحدث إلى الإجراءات المتخذة عند وجود حالة الاشتباه بالإصابة بفايروس كوفيد – 19، وتشمل تخصيص بعض المقاعد كمنطقة حجر للتعامل مع حالات الطوارئ المحتملة أثناء الرحلة، وتعيين أحد أفراد الطاقم للتعامل مع المريض والحد من التحرك قدر الإمكان، وعند الوصول تُسلم أمتعة المسافر المريض حسب الإجراءات المتبعة، ونقل الحالة للمستشفى (حسب الآلية المتبعة من قبل وزارة الصحة).

يذكر أن الدليل الإرشادي المحدث للمسافرين، يعدّ إطاراً إرشادياً للمسافرين في مطارات المملكة، ويتضمّن مجموعة من الإجراءات والتدابير الاحترازية التي يمر بها المسافر خلال رحلة سفره، بالإضافة للالتزامات التي يجب عليه اتباعها لضمان رحلة سفر آمنة، تبدأ من المنزل حتى الوصول للوجهة المقصودة، ولتحميل الدليل الإرشادي نرجو زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للطيران المدني: https://gaca.gov.sa/web/ar-sa/page/home