فتح باب القبول لخريجي الثانوية العامة للدورة رقم (65) بكلية الملك فهد الأمنية (ضباط)

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أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول لحملة شهادة الثانوية العامة من خريجي العام الدراسي الحالي للالتحاق بدورة بكالوريوس العلوم الأمنية رقم (65) بكلية الملك فهد الأمنية للعمل بعد التخرج في إحدى القطاعات الأمنية.

وأوضحت أن شروط القبول للمتقدم أن يكون سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته خارج المملكة، وأن يكون حسن الأخلاق والسمعة، وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وأن يكون لائقاً طبياً وسليماً من الأمراض المعدية والعاهات الجسمية والعقلية وأن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية، ولا يقبل أي كشف طبي سوى ما يصدر من اللجنة الطبية، وأن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة (علمي، شرعي) أو نظام المقررات (طبيعي، إنساني) ومن خريجي الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي (انتظام نهاري)، ولا يقبل خريجو الأعوام السابقة.

وأضافت أنه يشترط معادلة شهادات الثانوية الصادرة من خارج المملكة من وزارة التعليم، وألا يقل المعدل التراكمي عن (80%) في الثانوية العامة، وألا يقل سن خريج الثانوية العامة عند بدء العام الدراسي المقبل، بموجب بطاقة الهوية الوطنية عن (17) سنة ولا يزيد عن (22) سنة، وأن يكون قد أدى اختبار القدرات العامة وأن يكون حاصلاً على درجة لا تقل عن (70%)، وأن يؤدي الاختبار التحصيلي للمسار (العلمي/ العلوم الطبيعية) في الوقت المحدد له، وألا يكون مطروداً من إحدى الكليات العسكرية أو المعاهد العسكرية لأي سبب، وألا يكون المتقدم متزوجاً من أجنبية، وأن يجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية واللياقة البدنية وكافة الاختبارات المقررة للمفاضلة بين المتقدمين.

وأشارت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية إلى أنه سيتم فتح باب التسجيل للمتقدمين للقيام بإدخال طلب الالتحاق الأولي من خلال بوابة التوظيف بوزارة الداخلية، اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 6/ 10/ 1442 هـ، وسيقفل باب التسجيل يوم الأحد الموافق 11/ 10/ 1442 هـ، الساعة العاشرة صباحاً، علماً بأنه لن يُقبل أي طلب التحاق إلا من خلال منصة (أبشر توظيف) بوزارة الداخلية – على الرابط https://jobs.sa، وسيتم الربط إلكترونياً مع المركز الوطني للقياس للحصول على درجات اختباري القدرات والتحصيلي، وسيتم لاحقاً إعلان أسماء المرشحين للقبول مبدئياً عبر إرسال رسالة نصية لجوال المتقدم، وعلى المتقدمين متابعة منصة أبشر توظيف بوزارة الداخلية ووسائل التواصل الرسمية.

ونوهت إلى أنه يجب أن تُعبأ الحقول بمنتهى الدقة، ولن يُنظر في أي طلب غير مستوفي للشروط، وعلى طالب القبول الحرص على تسجيل كافة البيانات المطلوبة في منصة أبشر توظيف بكل دقة، ويتحمل الطالب مسؤولية صحة تلك البيانات، وللجهة المختصة الحق في استبعاد الطلبات غير المكتملة أو التي تحمل بيانات غير صحيحة واتخاذ الإجراءات القانونية كافة المتعلقة بذلك، كما أن إدخال البيانات في المنصة والحصول على رقم طلب لا يعني قبول المتقدم، علمًا بأنه سيحدد موعد اختبار كفايات اللغة الإنجليزية (step ) لاحقاً.