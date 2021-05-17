احدث الأخبار

وزير الإعلام اليمني يدين جريمة استهداف مليشيا الحوثي لسوق شعبي في محافظة الحديدة
أبرز المواد
 فتح باب القبول لخريجي الثانوية العامة للدورة رقم (65) بكلية الملك فهد الأمنية (ضباط)
أبرز المواد
 9 تغيرات خطيرة تدل على نقص فيتامين «ب 12» في الجسم
أبرز المواد
 الولايات المتحدة تسجل 28,692 إصابة جديدة و 415 وفاة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 هيئة الطيران المدني تصدر الدليل الإرشادي المحدث للمسافرين
أبرز المواد
 وزارة الداخلية توضح اشتراطات السفر إلى مملكة البحرين
أبرز المواد
 رئيس الأولمبية السعودية يعتمد التشكيل الجديد لعدد من الاتحادات واللجان والروابط الرياضية
أبرز المواد
 “الشؤون البلدية والإسكان” تباشر أكثر من 35 ألف جولة رقابية خلال أيام عيد الفطر المبارك
أبرز المواد
 الحدائق العامة بجدة متنفسات تستقطب مرتاديها في العيد
أبرز المواد
 استشاري: 5 فئات أكثر عُرضة للدخول في حالات «كورونا» الحرجة
أبرز المواد
 توقعات طقس الغد.. سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة وغبار
أبرز المواد
 قبيل ساعات من انطلاق الرحلات.. «الخطوط السعودية» تحدد متطلبات السفر
أبرز المواد
وزير الإعلام اليمني يدين جريمة استهداف مليشيا الحوثي لسوق شعبي في محافظة الحديدة

وزير الإعلام اليمني يدين جريمة استهداف مليشيا الحوثي لسوق شعبي في محافظة الحديدة

أبرز المواد
فتح باب القبول لخريجي الثانوية العامة للدورة رقم (65) بكلية الملك فهد الأمنية (ضباط)

فتح باب القبول لخريجي الثانوية العامة للدورة رقم (65) بكلية الملك فهد الأمنية (ضباط)

أبرز المواد
9 تغيرات خطيرة تدل على نقص فيتامين «ب 12» في الجسم

9 تغيرات خطيرة تدل على نقص فيتامين «ب 12» في الجسم

أبرز المواد
الولايات المتحدة تسجل 28,692 إصابة جديدة و 415 وفاة بفيروس كورونا

الولايات المتحدة تسجل 28,692 إصابة جديدة و 415 وفاة بفيروس كورونا

أبرز المواد

وزير الإعلام اليمني يدين جريمة استهداف مليشيا الحوثي لسوق شعبي في محافظة الحديدة

وزير الإعلام اليمني يدين جريمة استهداف مليشيا الحوثي لسوق شعبي في محافظة الحديدة
http://almnatiq.net/?p=983548
المناطق - الرياض

أدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني, واستنكر بأشد العبارات جريمة قصف مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لمطعم في سوق الطايف الشعبي بمديرية الدريهمي جنوب محافظة الحديدة اليمنية, بطائرة مسيرة “إيرانية الصنع” لحظة اكتظاظ السوق بالمئات من المدنيين، مما أسفر عن مقتل مدني وإصابة خمسة آخرين.
وأوضح الوزير معمر الإرياني في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) أمس السبت, أن الجريمة الإرهابية النكراء امتداد لمسلسل الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الحوثي بحق المدنيين في المناطق المحررة بمحافظة الحديدة اليمنية، من قصف بالمدفعية وقذائف الهاون والطيران المسير وزارعة الالغام والعبوات الناسفة في الطرق العامة، والتي يذهب ضحيتها المدنيين من الأطفال والنساء.
وطالب الإرياني المبعوث الأممي وبعثة الأمم المتحدة لدعم إتفاق الحديدة, بإدانة هذه الجريمة النكراء باعتبارها جريمة حرب وجريمة ضد الانسانية، وانتهاك سافر لاتفاق ستوكهولم.. داعياً المجتمع الدولي والأمم المتحدة لممارسة الضغط على مليشيا الحوثي الإرهابية لوقف استهدافها الممنهج للمدنيين في المناطق المحررة، وتقديم المسئولين عن الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها بحق المدنيين الابرياء للمحاسبة.

روابط ذات صلة

فتح باب القبول لخريجي الثانوية العامة للدورة رقم (65) بكلية الملك فهد الأمنية (ضباط)

فتح باب القبول لخريجي الثانوية العامة للدورة رقم (65) بكلية الملك فهد الأمنية (ضباط)
9 تغيرات خطيرة تدل على نقص فيتامين «ب 12» في الجسم

9 تغيرات خطيرة تدل على نقص فيتامين «ب 12» في الجسم
الولايات المتحدة تسجل 28,692 إصابة جديدة و 415 وفاة بفيروس كورونا

الولايات المتحدة تسجل 28,692 إصابة جديدة و 415 وفاة بفيروس كورونا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*