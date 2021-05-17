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السفير المعلمي يشارك في اجتماع المجموعة العربية في نيويورك

السفير المعلمي يشارك في اجتماع المجموعة العربية في نيويورك
http://almnatiq.net/?p=983557
المناطق - الرياض

شارك معالي المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية السفير عبدالله بن يحيى المُعلمي أمس الأحد، في اجتماع المجموعة العربية في نيويورك المنعقد افتراضيًا لمناقشة تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة سبل تنسيق التحرك لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، وبحث سبل تنسيق المواقف للتحرك في الأمم المتحدة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية لاسيما الأخيرة على المدنيين والأطفال، ليضطلع المجتمع الدولي بواجباته لحماية المدنيين.
حضر الاجتماع من جانب وفد المملكة الوزير مفوض وجدي محرم، ومسؤول مجلس الأمن في الوفد عبدالله مشخص، ومدير مكتب معالي المندوب فيصل الحقباني.

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