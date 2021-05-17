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قصف وظلام.. الغارات تقطع الكهرباء عن مناطق واسعة من غزة

قصف وظلام.. الغارات تقطع الكهرباء عن مناطق واسعة من غزة
http://almnatiq.net/?p=983563
المناطق - غزة

انقطع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة من غزة، إثر القصف الإسرائيلي الأخير على القطاع، ليل الأحد.

وشنت إسرائيل على مدار الساعات القليلة الماضية، غارات مكثفة على غزة، استهدفت محيط مجمع “أنصار” الأمني وطرقات وأراضي زراعية غربي المدينة، مع دخول العمليات العسكرية الإسرائيلية أسبوعها الثاني.

كما استهدفت الغارات مواقع وطرقات في حي المقوسي شمالي غزة، ومنزلا سبق إنذار سكانه قرب مستشفى الشفاء.

والسبت أعلنت شركة الكهرباء الإسرائيلية أن خطوط الجهد العالي التي تزود غزة بالكهرباء تضررت، من جراء الصواريخ التي أطلقت من القطاع.

وذكر بيان أن 5 من الخطوط العشرة تضررت، وأن الشركة لا تستطيع إصلاحها لعدم إمكانية الوصول إلى المنطقة.

والمصدر الآخر الوحيد للكهرباء في غزة، إلى جانب الطاقة التي توفرها إسرائيل، محطة توليد الكهرباء التي تعمل جزئيا بسبب نقص الوقود.

ومع ذلك، فإن كلا المصدرين غير كاف لتغطية احتياجات سكان غزة.

ولطالما كان انقطاع التيار الكهربائي لمدة 8 ساعات في الأقل حدثا يوميا في غزة، ومع عدم عمل محطة الطاقة بقدرة منتظمة زاد انقطاع التيار الكهربائي إلى 12 وأحيانا 15 ساعة يوميا مؤخرا.

ومع أحدث أضرار لخطوط الكهرباء، من المتوقع حدوث مزيد من الانقطاعات.

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