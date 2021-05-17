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بايدن: الفلسطينيون والإسرائيليون يستحقون معاً العيش بسلام

بايدن: الفلسطينيون والإسرائيليون يستحقون معاً العيش بسلام
http://almnatiq.net/?p=983566
المناطق - الرياض

قال الرئيس الأميركي جو بايدن الأحد إن إدارته تعمل مع الفلسطينيين والإسرائيليين، لتحقيق تهدئة دائمة، مضيفاً أن الطرفين يستحقان العيش في أمن وسلام.

وأضاف في تسجيل فيديو بث بمناسبة عيد الفطر “نرى أيضا أن الفلسطينيين والإسرائيليين يستحقون معاً العيش في أمن وسلام، وأن ينعموا بدرجة متساوية من الحرية والرخاء والديمقراطية”.

وتابع الرئيس الأميركي “إدارتي ستواصل دفع الفلسطينيين والإسرائيليين وأطراف أخرى بالمنطقة للعمل نحو تهدئة دائمة”.

في مبادرة هي الأولى من نوعها منذ دخوله البيت الأبيض، وفي خضم التصعيد الكبير بين إسرائيل والفلسطينيين، تلقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس اتصالا هاتفيا السبت من الرئيس الأميركي جو بايدن.

وأصدر البيت الأبيض بياناً نقل فيه أن بايدن أكد لعباس دعمه لحياة الفلسطينيين في أمن وحرية وكرامة، ودعم أميركا لحق إسرائيل فيما اعتبره الدفاع عن النفس.

وأضاف أن الرئيس الأميركي شدد في اتصاله على دعمه لحل الدولتين كأفضل حل دائم للصراع.

وأوفدت واشنطن مسؤول الشؤون الإسرائيلية الفلسطينية في وزارة الخارجية الأميركية هادي عمرو، الأحد، للقاء القادة الإسرائيليين في القدس، ولقاء المسؤولين الفلسطينيين في الضفة الغربية.

يأتي ذلك ضمن المساعي الأميركية للتهدئة وخلق ظروف لوقف إطلاق النار بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.

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