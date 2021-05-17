مجلس الشيوخ يدعو لوقف فوري للنار بين حماس وإسرائيل

المناطق - وكالات

في أول موقف موحد من الحزبين في الكونغرس الأميركي دعا مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ لوقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

وجاءت الدعوة من قبل السيناتور الديمقراطي، كريس مورفي، والسيناتور الجمهوري، تود يونغ. وبحسب البيان فإن “لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها من هجمات حماس الصاروخية، بما يتناسب مع التهديد الذي يواجهه مواطنوها”.

وأضاف البيان “ونتيجة لهجمات حماس الصاروخية ورد إسرائيل، يجب أن يدرك الطرفان أن الكثير من الأرواح قد فقدت ويجب ألا يتم تصعيد الصراع أكثر. لقد شجعتنا التقارير التي تفيد بأن الطرفين يبحثان عن وقف إطلاق النار”.

واختتم البيان بالقول: “نأمل أن يتم التوصل إلى وقف إطلاق النار بسرعة وأن يمكن اتخاذ خطوات إضافية للحفاظ على مستقبل الدولتين”.

ويعتبر ميرفي رئيس اللجنة الفرعية للعلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي للشرق الأدنى وجنوب آسيا وآسيا الوسطى ومكافحة الإرهاب. كما أن يونغ هو عضو في اللجنة.

وانضم ميرفي أيضًا إلى 27 عضوًا ديمقراطيًا آخرين في مجلس الشيوخ يشكلون غالبية الكتلة الحزبية للحزب في مجلس الشيوخ، في بيان مشترك دعا إلى وقف فوري لإطلاق النار. وكان هذا البيان أقصر ولم يذكر حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، والذي بدا أنه كان نقطة رئيسية في عدم مشاركة أي جمهوري في البيان.

ومع ارتفاع عدد الضحايا المدنيين بشكل ملحوظ، أخبرت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد مجلس الأمن أن حماس يجب أن توقف إطلاق الصواريخ على الفور، لكنها لم تسلط الضوء على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، كما يفعل المسؤولون الأميركيون.