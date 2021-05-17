احدث الأخبار

إعادة فتح جسر الخليج باتجاه الشرق عقب انتهاء أعمال الصيانة
أبرز المواد
 “بيتكوين” تخسر 15 ألف دولار في ساعات
أبرز المواد
 “المياه الوطنية” تحدّد آلية إقفال العدّادات بشكل مؤقت في حال السفر وخلو المنزل
أبرز المواد
 حضور بارز لشركات سعودية في سوق السفر
أبرز المواد
 لماذا يجب أن تأكل الزبادي كل صباح ؟
أبرز المواد
 “سرايفو” أولى الرحلات الدولية للمسافرين من مطار الملك خالد الدولي بالرياض
أبرز المواد
 مجلس الشيوخ يدعو لوقف فوري للنار بين حماس وإسرائيل
أبرز المواد
 بايدن: الفلسطينيون والإسرائيليون يستحقون معاً العيش بسلام
أبرز المواد
 قصف وظلام.. الغارات تقطع الكهرباء عن مناطق واسعة من غزة
أبرز المواد
 الأرصاد: سحب ممطرة على الجنوب والشمال وغبار على الرياض والقصيم
أبرز المواد
 “مراسلون بلا حدود”: شكوى ضد إسرائيل أمام الجنائية الدولية لقصفها مقرات إعلامية بغزة
أبرز المواد
 السفير المعلمي يشارك في اجتماع المجموعة العربية في نيويورك
أبرز المواد
إعادة فتح جسر الخليج باتجاه الشرق عقب انتهاء أعمال الصيانة

إعادة فتح جسر الخليج باتجاه الشرق عقب انتهاء أعمال الصيانة

أبرز المواد
“بيتكوين” تخسر 15 ألف دولار في ساعات

“بيتكوين” تخسر 15 ألف دولار في ساعات

أبرز المواد
“المياه الوطنية” تحدّد آلية إقفال العدّادات بشكل مؤقت في حال السفر وخلو المنزل

“المياه الوطنية” تحدّد آلية إقفال العدّادات بشكل مؤقت في حال السفر وخلو المنزل

أبرز المواد
حضور بارز لشركات سعودية في سوق السفر

حضور بارز لشركات سعودية في سوق السفر

أبرز المواد

“سرايفو” أولى الرحلات الدولية للمسافرين من مطار الملك خالد الدولي بالرياض

“سرايفو” أولى الرحلات الدولية للمسافرين من مطار الملك خالد الدولي بالرياض
http://almnatiq.net/?p=983572
المناطق - الرياض

بدأت اليوم أولى الرحلات الدولية من مطار الملك خالد الدولي بالرياض إلى مطار سراييفو الدولي, وذلك مع سريان قرار رفع تعليق السفر للخارج عبر مختلف المطارات الدولية بالمملكة.
وأعرب عدد من المسافرين عن شكرهم وتقديرهم للجهات ذات العلاقة على التسهيلات المقدمة لهم في المطار, مؤكدين حرصهم على تطبيق كافة الإجراءات والبروتوكولات الصحية المتعلقة بمرض فيروس كورونا.
وعبروا عن رضاهم بعودة الطيران الدولي إما لاستكمال الدراسة أو للعمل أو للقاء أهاليهم خارج المملكة.
وقد أصدرت هيئة الطيران المدني اليوم دليلا إرشاديا محدثا للمسافرين أبرزت من خلاله اشتراط تطبيق توكلنا عند الدخول إلى المطار، وأن يكون السفر للفئات المسموح لها بالسفر ووفقا للاشتراطات المحددة من الجهات المختصة، وأن يقتصر الدخول للمطار لمن يحمل تذاكر السفر، عدا المرافقين لذوي الإعاقة، مع ضرورة التأكد من المتطلبات الصحية المطبقة في الوجهة المقصودة والامتثال لأية تدابير احترازية.
وكان مصدر مسؤول في وزارة الداخلية صرح يوم أمس عن استمرار منع سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر إلى 13 دولة دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية وهي : ليبيا ، اليمن ، ارمينا ، أفغانستان ، سوريا ، إيران ، الصومال ، روسيا البيضاء ، الهند ، لبنان ، تركيا ، الكونغو الديمقراطية ، فنزويلا.

روابط ذات صلة

إعادة فتح جسر الخليج باتجاه الشرق عقب انتهاء أعمال الصيانة

إعادة فتح جسر الخليج باتجاه الشرق عقب انتهاء أعمال الصيانة
“بيتكوين” تخسر 15 ألف دولار في ساعات

“بيتكوين” تخسر 15 ألف دولار في ساعات
“المياه الوطنية” تحدّد آلية إقفال العدّادات بشكل مؤقت في حال السفر وخلو المنزل

“المياه الوطنية” تحدّد آلية إقفال العدّادات بشكل مؤقت في حال السفر وخلو المنزل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*