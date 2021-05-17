“سرايفو” أولى الرحلات الدولية للمسافرين من مطار الملك خالد الدولي بالرياض

المناطق - الرياض

بدأت اليوم أولى الرحلات الدولية من مطار الملك خالد الدولي بالرياض إلى مطار سراييفو الدولي, وذلك مع سريان قرار رفع تعليق السفر للخارج عبر مختلف المطارات الدولية بالمملكة.

وأعرب عدد من المسافرين عن شكرهم وتقديرهم للجهات ذات العلاقة على التسهيلات المقدمة لهم في المطار, مؤكدين حرصهم على تطبيق كافة الإجراءات والبروتوكولات الصحية المتعلقة بمرض فيروس كورونا.

وعبروا عن رضاهم بعودة الطيران الدولي إما لاستكمال الدراسة أو للعمل أو للقاء أهاليهم خارج المملكة.

وقد أصدرت هيئة الطيران المدني اليوم دليلا إرشاديا محدثا للمسافرين أبرزت من خلاله اشتراط تطبيق توكلنا عند الدخول إلى المطار، وأن يكون السفر للفئات المسموح لها بالسفر ووفقا للاشتراطات المحددة من الجهات المختصة، وأن يقتصر الدخول للمطار لمن يحمل تذاكر السفر، عدا المرافقين لذوي الإعاقة، مع ضرورة التأكد من المتطلبات الصحية المطبقة في الوجهة المقصودة والامتثال لأية تدابير احترازية.

وكان مصدر مسؤول في وزارة الداخلية صرح يوم أمس عن استمرار منع سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر إلى 13 دولة دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية وهي : ليبيا ، اليمن ، ارمينا ، أفغانستان ، سوريا ، إيران ، الصومال ، روسيا البيضاء ، الهند ، لبنان ، تركيا ، الكونغو الديمقراطية ، فنزويلا.