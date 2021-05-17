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لماذا يجب أن تأكل الزبادي كل صباح ؟

لماذا يجب أن تأكل الزبادي كل صباح ؟
http://almnatiq.net/?p=983576
المناطق - الرياض

أوضح خبير التغذية، كارلوس غوميز غاليغو، أن الزبادي هو أحد أكثر الأطعمة أهمية بيولوجيا في العالم، وهو مصدر ممتاز للبروتينات والدهون والكربوهيدرات سهلة الهضم، فضلاً عن كونها مصدرً للفيتامينات و المعادن.
وأشار إلى أن الزبادي هو طعام منخفض السعرات الحرارية يحتوي فقط على 106 سعرة حرارية لكل 100 غرام من الزبادي العادي يحتوي على 10% من البروتين اليومي و 4% من الدهون و 4% من الكربوهيدرات”.ولهذا السبب، غالبا ما ينصح خبراء التغذية بالزبادي الطبيعي بدون إضافات، خاصة بالنسبة للرياضيين الذين يعانون من زيادة الوزن وأيضا للنساء الحوامل. حسب “سبوتنيك”.
وأردف: الاستهلاك المنتظم للزبادي الطبيعي يحمي العظام من الانهيار. كل ذلك بفضل المزيج المتناغم من الكالسيوم وفيتامين “د”، والذي يضمن امتصاص الأول. كما أنه سيساعد المحتوى العالي من البوتاسيوم والمغنيسيوم على تعديل ضغط الدم في الجسم. وأيضا لفيتامينات “ب” تأثيرا مفيدا على التمثيل الغذائي، والذي يظهر من خلال زيادة الطاقة ونشاط الدماغ.
وأضاف: “الاستهلاك المنتظم للزبادي بشكل يومي كل صباح، يساعد الجهاز الهضمي على التغلب على مشاكل الهضم والإمساك والإسهال وانتفاخ المعدة والغازات، كما يساعد على التخلص من فرط نمو البكتيريا الضارة في الامعاء الدقيقة الناتجة عن اضطرابات الجهاز الهضمي”. كما يرتبط تعديل وظيفة الأمعاء ارتباطًا مباشرا بالبشرة الجيدة والمناعة العالية والمزاج الجيد ومقاومة الإجهاد.

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