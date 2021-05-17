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حضور بارز لشركات سعودية في سوق السفر

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http://almnatiq.net/?p=983578
المناطق - الرياض

وسط حضور بارز للشركات السعودية، يعود معرض سوق السفر العربي 2021 للانعقاد هذا العام بعد غيابه عام 2020 بسبب جائحة كورونا، وسط آمال باستعادة النشاط في قطاع السياحة، مع تقلص القيود على السفر.

وانطلقت أمس فعاليات المعرض في دبي بالإمارات، بمشاركة من عشرات دول العالم ما يعد الحدث الأول المتعلق بالسفر الذي يشهد حضور المشاركين منذ بداية تفشي كورونا.

ويعقد المعرض في عامه الثامن والعشرين، تحت شعار «بزوغ فجر جديد للسفر والسياحة» في الفترة الممتدة ما بين (الأحد) 16 إلى (الأربعاء) 19 مايو 2021، حيث تشارك في فعاليات المعرض 62 دولة تمثلها كل من الشركات العارضة الرئيسية والمشاركة، وتشمل أبرز الدول المشاركة كلاً من (السعودية والإمارات والبحرين وألمانيا وقبرص وتركيا ومصر والأردن وإيطاليا وإسرائيل واليونان والهند وإندونيسيا وماليزيا وكوريا الجنوبية وجزر المالديف والفلبين وتايلاند والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية).

وبحسب المعلومات الصادرة أمس، فإنه سيتم خلال المعرض انعقاد 67 جلسة مؤتمر مع أكثر من 145 متحدثاً محلياً وإقليمياً ودولياً، كما يتضمن برنامج مؤتمر معرض سوق السفر العربي 2021 فعالية المسرح العالمي (غلوبال ستيج) لسوق السفر الذي سيستضيف قمة الصناعة الفندقية والمنتديات المخصصة للأسواق الرئيسية المصدرة للسياح مثل السعودية والصين وانعقاد مؤتمر دولي للسياحة والاستثمار، إضافة إلى جلسة خاصة تركز على العلاقات الخليجية الإسرائيلية وأخرى على قطاع الطيران.

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