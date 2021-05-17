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“المياه الوطنية” تحدّد آلية إقفال العدّادات بشكل مؤقت في حال السفر وخلو المنزل

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“المياه الوطنية” تحدّد آلية إقفال العدّادات بشكل مؤقت في حال السفر وخلو المنزل

“المياه الوطنية” تحدّد آلية إقفال العدّادات بشكل مؤقت في حال السفر وخلو المنزل
http://almnatiq.net/?p=983580
المناطق - الرياض

أعلنت شركة المياه الوطنية، آلية إقفال عدّاد المياه، بشكل مؤقت، في حال السفر وخلو المنزل من السكان.

وقالت الشركة إن آلية إغلاق العدّاد، بشكل مؤقت، لأصحاب العقار تتم بشكل إلكتروني بالدخول للقنوات الرقمية واختيار أيقونة (كل الخدمات) من قائمة الخدمات، ومن ثم اختيار أيقونة (إقفال مؤقت للعدّاد)، ثم بعد ذلك تحديد سبب إيقاف العدّاد واختيار أيقونة (إيقاف العدّاد بشكل مؤقت).

ورحبت الشركة، عبر حسابها الرسمي بتويتر، باستقبال استفسارات العملاء كافة عن طريق الرقم الموحد (920001744) أو عبر حسابات الشركة على مواقع التواصل الاجتماعي (@NWCcare) على مدار 24 ساعة.

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