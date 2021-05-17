“بيتكوين” تخسر 15 ألف دولار في ساعات

المناطق - الرياض

تعرضت العملات المشفرة أمس (الأحد) لموجة بيع قاسية، إذ تراجعت عملة بيتكوين بـ15 ألف دولار خلال ساعات قليلة. ووصلت بيتكوين في تعاملات أمس إلى 49 ألف دولار، ورفعت خسائرها إلى 15% خلال 24 ساعة.

ولم يقف النزيف على العملات المشفرة فقط، بل تبعه ليصل إلى الأسهم المرتبطة بعملة بيتكوين والشركات التي استثمرت في هذه العملات، وذلك بعد قرار شركة «تسلا» وقف قبولها عملة بيتكوين تسوية لمدفوعات زبائنها لشراء السيارات الكهربائية.

وأرجع رئيس الشركة إيلون ماسك السبب في قرار «تسلا» لقلقه من الاستخدام المتزايد للوقود الأحفوري لتعدين بيتكوين ومعاملاتها.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة العدل الأمريكية وإدارة الإيرادات الداخلية (IRS) فتح تحقيق مع أكبر منصة لتداول العملات المشفرة في العالم BINANCE HOLDINGS.

ويبحث المسؤولون التحقيق في جرائم غسل الأموال والضرائب والحصول على معلومات من الأفراد المطلعين على أعمال BINANCE.