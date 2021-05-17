احدث الأخبار

“بيتكوين” تخسر 15 ألف دولار في ساعات
أبرز المواد
 “المياه الوطنية” تحدّد آلية إقفال العدّادات بشكل مؤقت في حال السفر وخلو المنزل
أبرز المواد
 حضور بارز لشركات سعودية في سوق السفر
أبرز المواد
 لماذا يجب أن تأكل الزبادي كل صباح ؟
أبرز المواد
 “سرايفو” أولى الرحلات الدولية للمسافرين من مطار الملك خالد الدولي بالرياض
أبرز المواد
 مجلس الشيوخ يدعو لوقف فوري للنار بين حماس وإسرائيل
أبرز المواد
 بايدن: الفلسطينيون والإسرائيليون يستحقون معاً العيش بسلام
أبرز المواد
 قصف وظلام.. الغارات تقطع الكهرباء عن مناطق واسعة من غزة
أبرز المواد
 الأرصاد: سحب ممطرة على الجنوب والشمال وغبار على الرياض والقصيم
أبرز المواد
 “مراسلون بلا حدود”: شكوى ضد إسرائيل أمام الجنائية الدولية لقصفها مقرات إعلامية بغزة
أبرز المواد
 السفير المعلمي يشارك في اجتماع المجموعة العربية في نيويورك
أبرز المواد
 الحصيني: أجواء حارة على معظم المناطق اليوم
أبرز المواد
“بيتكوين” تخسر 15 ألف دولار في ساعات

“بيتكوين” تخسر 15 ألف دولار في ساعات

أبرز المواد
“المياه الوطنية” تحدّد آلية إقفال العدّادات بشكل مؤقت في حال السفر وخلو المنزل

“المياه الوطنية” تحدّد آلية إقفال العدّادات بشكل مؤقت في حال السفر وخلو المنزل

أبرز المواد
حضور بارز لشركات سعودية في سوق السفر

حضور بارز لشركات سعودية في سوق السفر

أبرز المواد
لماذا يجب أن تأكل الزبادي كل صباح ؟

لماذا يجب أن تأكل الزبادي كل صباح ؟

أبرز المواد

“بيتكوين” تخسر 15 ألف دولار في ساعات

“بيتكوين” تخسر 15 ألف دولار في ساعات
http://almnatiq.net/?p=983583
المناطق - الرياض

تعرضت العملات المشفرة أمس (الأحد) لموجة بيع قاسية، إذ تراجعت عملة بيتكوين بـ15 ألف دولار خلال ساعات قليلة. ووصلت بيتكوين في تعاملات أمس إلى 49 ألف دولار، ورفعت خسائرها إلى 15% خلال 24 ساعة.

ولم يقف النزيف على العملات المشفرة فقط، بل تبعه ليصل إلى الأسهم المرتبطة بعملة بيتكوين والشركات التي استثمرت في هذه العملات، وذلك بعد قرار شركة «تسلا» وقف قبولها عملة بيتكوين تسوية لمدفوعات زبائنها لشراء السيارات الكهربائية.

وأرجع رئيس الشركة إيلون ماسك السبب في قرار «تسلا» لقلقه من الاستخدام المتزايد للوقود الأحفوري لتعدين بيتكوين ومعاملاتها.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة العدل الأمريكية وإدارة الإيرادات الداخلية (IRS) فتح تحقيق مع أكبر منصة لتداول العملات المشفرة في العالم BINANCE HOLDINGS.

ويبحث المسؤولون التحقيق في جرائم غسل الأموال والضرائب والحصول على معلومات من الأفراد المطلعين على أعمال BINANCE.

روابط ذات صلة

“المياه الوطنية” تحدّد آلية إقفال العدّادات بشكل مؤقت في حال السفر وخلو المنزل

“المياه الوطنية” تحدّد آلية إقفال العدّادات بشكل مؤقت في حال السفر وخلو المنزل
حضور بارز لشركات سعودية في سوق السفر

حضور بارز لشركات سعودية في سوق السفر
لماذا يجب أن تأكل الزبادي كل صباح ؟

لماذا يجب أن تأكل الزبادي كل صباح ؟

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*