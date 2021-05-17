احدث الأخبار

إعادة فتح جسر الخليج باتجاه الشرق عقب انتهاء أعمال الصيانة
أبرز المواد
 “بيتكوين” تخسر 15 ألف دولار في ساعات
أبرز المواد
 “المياه الوطنية” تحدّد آلية إقفال العدّادات بشكل مؤقت في حال السفر وخلو المنزل
أبرز المواد
 حضور بارز لشركات سعودية في سوق السفر
أبرز المواد
 لماذا يجب أن تأكل الزبادي كل صباح ؟
أبرز المواد
 “سرايفو” أولى الرحلات الدولية للمسافرين من مطار الملك خالد الدولي بالرياض
أبرز المواد
 مجلس الشيوخ يدعو لوقف فوري للنار بين حماس وإسرائيل
أبرز المواد
 بايدن: الفلسطينيون والإسرائيليون يستحقون معاً العيش بسلام
أبرز المواد
 قصف وظلام.. الغارات تقطع الكهرباء عن مناطق واسعة من غزة
أبرز المواد
 الأرصاد: سحب ممطرة على الجنوب والشمال وغبار على الرياض والقصيم
أبرز المواد
 “مراسلون بلا حدود”: شكوى ضد إسرائيل أمام الجنائية الدولية لقصفها مقرات إعلامية بغزة
أبرز المواد
 السفير المعلمي يشارك في اجتماع المجموعة العربية في نيويورك
أبرز المواد
إعادة فتح جسر الخليج باتجاه الشرق عقب انتهاء أعمال الصيانة

إعادة فتح جسر الخليج باتجاه الشرق عقب انتهاء أعمال الصيانة

أبرز المواد
“بيتكوين” تخسر 15 ألف دولار في ساعات

“بيتكوين” تخسر 15 ألف دولار في ساعات

أبرز المواد
“المياه الوطنية” تحدّد آلية إقفال العدّادات بشكل مؤقت في حال السفر وخلو المنزل

“المياه الوطنية” تحدّد آلية إقفال العدّادات بشكل مؤقت في حال السفر وخلو المنزل

أبرز المواد
حضور بارز لشركات سعودية في سوق السفر

حضور بارز لشركات سعودية في سوق السفر

أبرز المواد

إعادة فتح جسر الخليج باتجاه الشرق عقب انتهاء أعمال الصيانة

إعادة فتح جسر الخليج باتجاه الشرق عقب انتهاء أعمال الصيانة
http://almnatiq.net/?p=983585
المناطق - الرياض

أعلن مرور منطقة الرياض، اليوم، أنه وبالتنسيق مع فرع وزارة النقل، فقد تمّت إعادة فتح جسر الخليج باتجاه الشرق ابتداءً من صباح اليوم، وذلك بعد انتهاء أعمال الصيانة.

وكانت قد نفّذت وزارة النقل إغلاقاً مرورياً كاملاً لجسر الخليج باتجاه الشرق بمدينة الرياض استمر مدة ثمانية أيام بدءاً من يوم الإثنين 28 رمضان الماضي حتى اليوم الإثنين الموافق 5 شوال الموافق 17 مايو، وذلك بهدف إجراء بعض أعمال الصيانة للجسر الذي يعد واحداً من المعالم الرئيسة في العاصمة الرياض، ويربط شرق مدينة الرياض بغربها.

وقامت الوزارة بتغيير فواصل التمدّد للجسر بطول 92 متراً، وهي فواصل ميكانيكية تمّ تصنيعها بشكل خاص لهذا الجسر؛ كونه من الجسور المميزة عالمياً من ناحية التصميم، وتثبيت الإرشادات واللوحات المرورية اللازمة لتنبيه قائدي المركبات وضمان سلامتهم.

روابط ذات صلة

“بيتكوين” تخسر 15 ألف دولار في ساعات

“بيتكوين” تخسر 15 ألف دولار في ساعات
“المياه الوطنية” تحدّد آلية إقفال العدّادات بشكل مؤقت في حال السفر وخلو المنزل

“المياه الوطنية” تحدّد آلية إقفال العدّادات بشكل مؤقت في حال السفر وخلو المنزل
حضور بارز لشركات سعودية في سوق السفر

حضور بارز لشركات سعودية في سوق السفر

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*