الزعاق: سنشاهد أجمل الأجرام السماوية في سماء المملكة بالعين المجردة

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أوضح خبير الدراسات الفلكية والجيوفيزيائية الدكتور خالد صالح الزعاق أننا سنشاهد خلال هذه الأيام بالعين المجردة ألمع وأروع وأجمل الأجرام السماوية بالأفق الغربي، بعيد مغيب الشمس.

قال الزعاق: خلال هذه الأيام سنبدأ نشاهد بالعين المجردة ومن داخل المدن ألمع وأروع وأجمل الأجرام السماوية بالأفق الغربي بعيد مغيب الشمس، وتستمر معنا المشاهدة طوال فترة الصيف.

وأضاف: الكواكب تعكس ضوء النجم، وخلال هذه الأيام سوف نشاهد 5 من السرايّات، وهي “عطارد والزهرة في الجهة الغربية بعيد مغيب الشمس، والمشتري وزحل بالجهة الشرقية قبيل الشروق، وسنشاهد المريخ طوال الليل.