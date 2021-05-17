أسعار النفط تتحرك في نطاق محدود وقيود كورونا بآسيا تؤثر على المعنويات

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تحركت أسعار النفط داخل نطاق محدود اليوم الاثنين بعد انحسار مخاوف بشأن الإمدادات بدعم تعافي شبكة خط أنابيب أمريكية رئيسية، غير أن فرض قيود جديدة في آسيا وسط تصاعد وتيرة الإصابات بفيروس كورونا أثر على المعنويات.

وتراجعت حدة نقص البنزين الذي أصاب الساحل الشرقي للولايات المتحدة ببطء يوم الأحد، إذ تلقت ألف محطة أخرى إمدادات في ظل تعافي منظومة كولونيال بايبلاين التي يبلغ طولها 8900 كيلومتر من هجوم إلكتروني أصابها بحالة من الشلل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت ثلاثة سنتات إلى 68.74 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:11 بتوقيت غرينتش، وزاد خام غرب تكساس الوسيط ثمانية سنتات أو 0.1% إلى 65.45 دولار.