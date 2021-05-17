شاهد.. كيف استقبل العشرات من البحرينيين المسافرين السعوديين

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استقبل العشرات من البحرينيين السعوديين الذين توجهوا إلى بلادهم عبر جسر الملك فهد في أول رحلة بعد بدء سريان قرار رفع تعليق السفر للخارج بالترحاب .

وأظهر مقطع فيديو تواجد العشرات من البحرينيين وهم يحملون الأعلام لحظة وصول المسافرين السعوديين إلى حدود بلادهم معربين عن سعادتهم بعودة الرحلات السعودية إلى البحرين مرة أخرى.

والجدير بالذكر أن البحرين تسمح بدخول المسافرين المحصنين والمتعافين من دول مجلس التعاون، ويتم إلغاء الفحص عند الوصول، ولا يسري قرار إلغاء الفحص على الفئات العمرية بين 6-17 سنة وغير المحصنين وغير المتعافين.