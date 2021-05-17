اقتصارها على المحصنين بعد أكثر من عام ..عودة الشيشة والمعسلات للمقاهي

المناطق - الرياض

تبدأ مقاهي الشيشة اليوم تقديم خدماتها أمام الزبائن المحصنين بدء من اليوم بعد تعليق استمر أكثر من عام .

وكشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية، وهيئة الصحة العامة (وقاية)، البروتوكولات الوقائية التي تم اعتمادها لتقديم خدمة الشيشة والمعسل في المقاهي اعتبارا من اليوم 5 شوال ، وذلك للحد من تفشي عدوى فايروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وكشفت البروتوكولات اشتراط التحصين (محصّن بجرعتين، محصّن جرعة أولى، محصّن متعافي) للعاملين الموجودين في المقاهي وفق تحديث الحالة الصحية في تطبيق «توكلنا»، وفي حال رغبة المنشأة بوجود العامل غير المحصن في المقهى، فيتوجب حصوله على نتيجة سلبية للفحص المخبري PCR لا تتجاوز مدة سحب العينة فيها 7 أيام على حساب المنشأة في الشهر الأول بعد التطبيق، ولا يُسمح بعد تاريخ 1442/11/5 بوجود العاملين غير المحصنين في المقهى.

كما نصت البروتوكولات على اقتصار دخول العملاء المحصّنين فقط لتلك المقاهي (محصّن بجرعتين، محصّن جرعة أولى، محصّن متعافي) وفق تحديث الحالة الصحية في تطبيق «توكلنا»، ومنع تقديم الشيشة في الأماكن المغلقة أو أماكن تقديم الطعام، واقتصار تقديمها في الأماكن المفتوحة.

وشددت البروتوكولات الوقائية على ترتيب الطاولات المتوفرة للاستخدام من قبل العملاء داخل أماكن تقديم خدمة الشيشة والمعسل بالمقهى بطريقة تضمن وجود مسافة لا تقل عن 3 أمتار بين الطاولات المختلفة في القاعة الواحدة (لا يعتبر وجود الفواصل والحواجز كفاصل بين قاعتين مختلفتين ويحتم وجود فصل تام بين القاعات)، وفي حال تعذر تطبيق هذه المسافة يجب منع تقديم الشيشة والمعسل في المقهى.

وإضافة إلى ذلك، تنص البروتوكولات الخاصة بتقديم خدمة الشيشة والمعسل، على أنه في حال عدم توفر طاولات لتقديم الخدمة في أي مقهى فيجب إجراء ما يلي:

• إذا كان المقهى مصمما على شكل جلسات أرضية مفصولة بحواجز بحيث لا يمكن تعديلها، فإنه يتم تعطيل جلسة بين كل جلستين لضمان التباعد الجسدي بمسافة متر ونصف بين العملاء في الجلستين المختلفتين.

• إذا كانت الجلسات الأرضية غير محددة، فإنه يجب وضع علامات أرضية توضح أماكن الجلوس، بما يضمن مسافة لا تقل عن متر ونصف من حدود الجلسة الخارجية بين الجلسات المتجاورة.

وشددت البروتوكولات على أن يتم الاقتصار على الشيشة والمعسل ذات الاستخدام الواحد، والتخلص منها مباشرة بعد الاستخدام، كما يجب ألا يزيد عدد الأفراد على الطاولة الواحدة أو الجلسة على 5 أشخاص، حتى ولو كانوا من عائلة واحدة أو أصدقاء، إضافة إلى عدم استخدام الشيشة إلا لشخص واحد فقط، ولا تُعطى لشخص آخر في نفس اليوم، والتشديد على اتباع الإجراءات الوقائية العامة لمن يحضر الشيشة أو الأدوات الخاصة بهم مثل «الخرطوم».

وأكدت البروتوكولات وجوب تطبيق مبدأ التباعد الجسدي لترك مسافة متر ونصف ووضع ملصقات أرضية عند دورات المياه أو منطقة الحساب، والالتزام بارتداء الكمامة أثناء التنقل وعند منطقة الحساب وتقليل التنقل في أرجاء المقهى، ومنع مقدمي الخدمة من استخدام الشيشة قبل إعطائها للعميل بغرض التجربة والتأكد من جودتها.

واشترطت البروتوكولات تزويد المحلات بكاميرات مراقبة «CCTV» عند المداخل والجلسات الخارجية والداخلية، وفي حال طلب التسجيلات من قبل الجهات الرقابية فعلى المحل تقديمها لها، كما نصت البروتوكولات على وضع ملصقات تحذيرية على الطاولات والمداخل توضح خطورة التدخين في نقل «كوفيد-19»، إضافة إلى اتباع الإرشادات العامة الأخرى الواردة في بروتوكولات المطاعم والمقاهي.