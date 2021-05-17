إسرائيل تقصف شبكة أنفاق لـ”حماس” مع دخول القتال أسبوعه الثاني

المناطق - وكالات

قصفت إسرائيل ما وصفتها بأنها أنفاق تحت الأرض يستخدمها مسلحون من حركة «حماس» وغيرهم في إطلاق رشقات من الصواريخ على مدن إسرائيلية، في الوقت الذي دخل فيه القتال أسبوعه الثاني اليوم (الاثنين) وسط دعوات دولية متنامية لوقف إطلاق النار.

غير أنه لا تلوح في الأفق أي علامة على نهاية وشيكة لأسوأ قتال منذ سنوات بين إسرائيل و«حماس»، التي تدير القطاع حيث يعيش مليونان من الفلسطينيين، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وتواصلت أصوات الانفجارات أثناء الليل، إذ شاركت عشرات المقاتلات الإسرائيلية في الغارات التي قال الجيش إنها استهدفت شبكة من الأنفاق تحت الأرض تستخدمها «حماس».

وقال شهود إن الهجمات الإسرائيلية قصفت طرقاً ومباني أمنية ومعسكرات تدريب للمسلحين ومنازل في غزة. ودوت أصوات الانفجارات في مناطق كثيرة من القطاع الفلسطيني خلال الليل.

وقال الجيش الإسرائيلي إن طائراته قصفت تسعة مساكن تابعة لقادة كبار في «حماس» بعد إطلاق صواريخ على مدينتي بئر السبع وعسقلان الإسرائيليتين. وأضاف أن بعض المنازل استخدمت في تخزين أسلحة.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن إسرائيل قصفت مصنعاً في شمال غزة. وظهر في مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي عمود من الدخان الأسود الكثيف يتصاعد في الجو.

ولم ترد حتى الآن تقارير عن إصابات بشرية على أي من الجانبين.

وتزايد القلق العالمي بالفعل بعد ضربة جوية إسرائيلية في قطاع غزة دمرت عدة منازل أمس (الأحد)، وقال مسؤولو الصحة في القطاع إنها أسفرت عن مقتل 42 فلسطينياً بينهم عشرة أطفال، في حين استمرت الهجمات الصاروخية على بلدات إسرائيلية.

وجدد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن دعوات واشنطن إلى الهدوء، حيث كتب على «تويتر»: «ينبغي لجميع الأطراف تهدئة التوتر، يجب أن يتوقف العنف على الفور». جاء ذلك بعدما تحدث مع نظيره المصري

بخصوص العنف المستمر في إسرائيل وغزة والضفة الغربية المحتلة.

وخلال اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أمس (الأحد) قالت الولايات المتحدة إنها أوضحت لإسرائيل وللفلسطينيين ولأطراف أخرى أنها مستعدة لتقديم الدعم «إذا سعى الطرفان إلى وقف إطلاق النار».

وقال بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل إن الحملة الإسرائيلية في غزة مستمرة «بكامل قوتها» وإنه يجب أن تستعيد إسرائيل قوة الردع لمنع نشوب صراع في المستقبل مع «حماس».

وأضاف نتنياهو في خطاب بثه التلفزيون: «ما نفعله الآن، وسيستمر طالما ظل ضرورياً، هو لاستعادة الهدوء لكم أيها المواطنون الإسرائيليون. سيستغرق ذلك وقتاً».

وقالت وزارة الصحة في غزة إن عدد القتلى في القطاع ارتفع إلى 197. منهم 58 طفلاً، و34 امرأة. وقالت السلطات الإسرائيلية إن عشرة قتلوا في إسرائيل، بينهم طفلان.

كانت «حماس» قد بدأت الهجوم الصاروخي يوم الاثنين الماضي بعد توتر مستمر منذ أسابيع بسبب دعوى قضائية لطرد عدد من الأسر الفلسطينية في القدس الشرقية ورداً على اشتباكات الشرطة الإسرائيلية مع الفلسطينيين قرب المسجد الأقصى في شهر رمضان.

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن إن إدارته تعمل مع جميع الأطراف لتحقيق تهدئة دائمة.

وأضاف في تسجيل فيديو بث بمناسبة عيد الفطر أمس (الأحد): «نرى أيضاً أن الفلسطينيين والإسرائيليين يستحقون سوياً العيش في أمن وسلام وأن ينعموا بدرجة متساوية من الحرية والرخاء والديمقراطية».

وفي نيويورك، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمام مجلس الأمن إن الأعمال القتالية في إسرائيل وغزة «مروعة للغاية»، ودعا إلى وقف القتال فوراً.

وأضاف أن الأمم المتحدة «تدفع كل الأطراف بقوة نحو وقف إطلاق النار على الفور»، ودعا الجميع إلى «السماح بتقدم جهود الوساطة ونجاحها».

وتقف واشنطن معزولة في الأمم المتحدة بسبب اعتراضها على إصدار مجلس الأمن بياناً علنياً بشأن العنف الدائر، حيث تقول إنه قد يلحق الضرر بالدبلوماسية الجارية وراء الكواليس، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.

وقال العاهل الأردني الملك عبد الله إن بلاده تشارك في اتصالات دبلوماسية مكثفة حالياً لوقف إراقة الدماء.

وقال الجيش الإسرائيلي إن «حماس»، التي تصنفها إسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية، وفصائل مسلحة أخرى أطلقت أكثر من 2800 صاروخ من القطاع خلال الأسبوع الماضي.

واعترض نظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي الكثير من تلك الصواريخ، بينما لم تصل بعضها لأهدافها ولم تعبر الحدود.

وقالت «حماس» إن هجماتها الأخيرة جاءت رداً على ما وصفته بالعدوان المستمر على المدنيين، بما في ذلك الضربة الجوية على مدينة غزة أمس (الأحد) والتي دمرت عدداً من المنازل.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الخسائر في صفوف المدنيين كانت غير مقصودة. وأضاف أن طائراته هاجمت شبكة أنفاق يستخدمها الناشطون فانهارت، مما أدى إلى تدمير المنازل. ووصفت «حماس» ذلك بأنه «قتل مع سبق الإصرار».

ودافع نتنياهو عن غارة جوية إسرائيلية يوم السبت دمرت مبنى من 12 طابقاً كانت توجد به مكاتب لوكالة «أسوشييتد برس» الأميركية وشبكة «الجزيرة»، وقال نتنياهو لشبكة «سي بي إس» الأميركية إن المبنى كان يضم مكتباً لمخابرات «حماس»، وبالتالي كان هدفاً مشروعاً. وأضاف أن إسرائيل نقلت معلومات إلى السلطات الأميركية بشأن المبنى.

كانت إسرائيل قد وجهت تحذيرات مسبقة لشاغلي المبنى للمغادرة. ونددت وكالة أسوشييتد برس بالضربة وطلبت من إسرائيل تقديم أدلة على وجود «حماس» في المبنى.