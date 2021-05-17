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تسريبات جديدة تكشف تصميم ومواصفات هاتف P50 Pro المرتقب من “هواوي”

تسريبات جديدة تكشف تصميم ومواصفات هاتف P50 Pro المرتقب من “هواوي”

أبرز المواد

تسريبات جديدة تكشف تصميم ومواصفات هاتف P50 Pro المرتقب من “هواوي”

تسريبات جديدة تكشف تصميم ومواصفات هاتف P50 Pro المرتقب من “هواوي”
http://almnatiq.net/?p=983616
المناطق - الرياض

نتشرت مؤخرا تسريبات جديدة تكشف جوانب من تصميم ومواصفات هاتف P50 Pro المنتظر من هواوي.

ووفقا لـ “روسيا اليوم” بالنظر للصور التي سربت لتصميم الهاتف نلاحظ أن واجهته الخلفية ستضم إطارين دائريي الشكل، في الإطار العلوي ستثبتث 3 عدسات للكاميرا الأساسية، وفي الإطار السفلي ستوضع عدسة خاصة بالتصوير العريض مع مصباح إضاءة ومستشعر ضوئي، ويتوقع أن تكون العدسة الرئيسية للكاميرا بدقة 108 ميغابيكسل، ومجهزة بقدرات تقريب بصري ورقمي ممتازة.

أما هيكل هذا الهاتف فمن المفترض أن يصنع من الزجاج المضاد للصدمات والخدوش ويحاط بإطار معدني، وستبلغ أبعاد الهيكل على الأغلب (159/73/8.6) ملم، كما سيكون الهيكل محميا من الماء والغبار وفق معايير IP68.

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