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“الجوازات”: تعليق السفر بالهوية الوطنية إلى البحرين لا يزال مستمرًا

“الجوازات”: تعليق السفر بالهوية الوطنية إلى البحرين لا يزال مستمرًا
http://almnatiq.net/?p=983622
المناطق - الرياض:

أوضح المتحدث باسم جوازات المنطقة الشرقية العقيد معلا العتيبي، أن السفر بالهوية الوطنية إلى البحرين لا يزال معلقاً حتى الآن، لكن الساري حالياً جواز السفر.  

وقال العتيبي، إن الجوازات طبقت التعليمات حسبما وردت مؤخراً بشأن السفر إلى البحرين، موضحاً أن الأمر خلال الساعات الماضية كان فيه سلاسة حسب الخطط الموضوعة.  

وأشار إلى أن الجهات العاملة بجسر الملك فهد تعمل كمنظومة واحدة وتنسيق دائم وهو الأمر الذي ساهم في استيعاب الأعداد الكبيرة من المسافرين، موضحاً أن الجسر لم يعد به حالياً أعداد كبيرة من المُغادرين.

وفقًا لـ “الإخبارية”

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