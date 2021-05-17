احدث الأخبار

“الجوازات”: ربط الحالة الصحية للمسافرين في “توكلنا” بنظامها الإلكتروني
أبرز المواد
 أمانة الشرقية تنظم حفل معايدة “افتراضي” غدا الثلاثاء
أبرز المواد
 إغلاق 6 منشآت خالفت الإجراءات الاحترازية في الشرقية
أبرز المواد
 وزارة الداخلية: القصاص من قاتل مواطن في الطائف
أبرز المواد
 218 شهيدًا و5600 جريح حصيلة حرب الاحتلال الإسرائيلي ‏على الفلسطينيين
أبرز المواد
 “الأرصاد” تحذر أهالي المدينة المنورة من تقلبات جوية
أبرز المواد
 “الجوازات”: تعليق السفر بالهوية الوطنية إلى البحرين لا يزال مستمرًا
أبرز المواد
 5 معلومات عن الصاروخ الأميركي الخارج عن السيطرة
أبرز المواد
 تسريبات جديدة تكشف تصميم ومواصفات هاتف P50 Pro المرتقب من “هواوي”
أبرز المواد
 الأرصاد : أمطار رعدية على مرتفعات جازان
أبرز المواد
 إسرائيل تقصف شبكة أنفاق لـ”حماس” مع دخول القتال أسبوعه الثاني
أبرز المواد
 دراسة: العمل لساعات طويلة يقتل مئات الآلاف سنويا
أبرز المواد
“الجوازات”: ربط الحالة الصحية للمسافرين في “توكلنا” بنظامها الإلكتروني

“الجوازات”: ربط الحالة الصحية للمسافرين في “توكلنا” بنظامها الإلكتروني

أبرز المواد
أمانة الشرقية تنظم حفل معايدة “افتراضي” غدا الثلاثاء

أمانة الشرقية تنظم حفل معايدة “افتراضي” غدا الثلاثاء

أبرز المواد
إغلاق 6 منشآت خالفت الإجراءات الاحترازية في الشرقية

إغلاق 6 منشآت خالفت الإجراءات الاحترازية في الشرقية

أبرز المواد
وزارة الداخلية: القصاص من قاتل مواطن في الطائف

وزارة الداخلية: القصاص من قاتل مواطن في الطائف

أبرز المواد

218 شهيدًا و5600 جريح حصيلة حرب الاحتلال الإسرائيلي ‏على الفلسطينيين

218 شهيدًا و5600 جريح حصيلة حرب الاحتلال الإسرائيلي ‏على الفلسطينيين
http://almnatiq.net/?p=983629
المناطق - وكالات:

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم (الإثنين)، إن حصيلة ضحايا العدوان ‏الإسرائيلي المتواصل منذ أسبوع على الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، ارتفعت إلى 218 شهيداً وأكثر من 5604 من الجرحى‎.‎

وبينت الوزارة أن من بين الضحايا 59 طفلاً، و34 امرأة، فيما بلغت حصيلة الشهداء في قطاع غزة 197، وفي القدس والضفة 21 شهيداً.

ومن جهته، أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الفصائل الفلسطينية أطلقت 60 صاروخًا ‏باتجاه إسرائيل، من الساعة السابعة مساء الأحد حتى الساعة السابعة صباح ‏اليوم الإثنين‏‎.‎

وعارضت الولايات المتحدة الأمريكية، للمرة الثالثة، إصدار بيان مشترك لمجلس ‏الأمن الدولي يدعو إلى وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين وإسرائيل، مبررة ‏موقفها بضرورة ترك مزيد من الوقت لجهودها الدبلوماسية‎.‎

روابط ذات صلة

“الجوازات”: ربط الحالة الصحية للمسافرين في “توكلنا” بنظامها الإلكتروني

“الجوازات”: ربط الحالة الصحية للمسافرين في “توكلنا” بنظامها الإلكتروني
أمانة الشرقية تنظم حفل معايدة “افتراضي” غدا الثلاثاء

أمانة الشرقية تنظم حفل معايدة “افتراضي” غدا الثلاثاء
إغلاق 6 منشآت خالفت الإجراءات الاحترازية في الشرقية

إغلاق 6 منشآت خالفت الإجراءات الاحترازية في الشرقية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*