218 شهيدًا و5600 جريح حصيلة حرب الاحتلال الإسرائيلي ‏على الفلسطينيين

المناطق - وكالات:

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم (الإثنين)، إن حصيلة ضحايا العدوان ‏الإسرائيلي المتواصل منذ أسبوع على الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، ارتفعت إلى 218 شهيداً وأكثر من 5604 من الجرحى‎.‎

وبينت الوزارة أن من بين الضحايا 59 طفلاً، و34 امرأة، فيما بلغت حصيلة الشهداء في قطاع غزة 197، وفي القدس والضفة 21 شهيداً.

ومن جهته، أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الفصائل الفلسطينية أطلقت 60 صاروخًا ‏باتجاه إسرائيل، من الساعة السابعة مساء الأحد حتى الساعة السابعة صباح ‏اليوم الإثنين‏‎.‎

وعارضت الولايات المتحدة الأمريكية، للمرة الثالثة، إصدار بيان مشترك لمجلس ‏الأمن الدولي يدعو إلى وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين وإسرائيل، مبررة ‏موقفها بضرورة ترك مزيد من الوقت لجهودها الدبلوماسية‎.‎