أمانة الشرقية تنظم حفل معايدة “افتراضي” غدا الثلاثاء

المناطق - الشرقية:

تنظم أمانة المنطقة الشرقية غدا الثلاثاء حفل معايدة “افتراضي”، لكافة منسوبي الأمانة، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك، عبر الاتصال المرئي، وذلك لتبادل الجميع التهاني والتبريكات بهذه المناسبة المباركة، تطبيقاً للإجراءات الاحترازية الخاصة لمنع انتشار فايروس كورونا.

وسيتضمن حفل المعايدة الافتراضي الذي يعقد بحضور معالي أمين المنطقة الشرقية، ووكلاء الأمين والوكلاء المساعدين ومدراء الإدارات ومنسوبي الأمانة، والبلديات، بحيث تتم المعايدة مع منسوبي كل إدارة، وبحضور مدراء الأقسام لكل وكاله وإدارة وبلديه في مقراتها، وكذلك لاستعراض جهود الأمانة خلال عيد الفطر، والخطة الرقابية التي تم وضعها وتنفيذها بالتزامن مع الاجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فايروس كورونا.