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ضبط أكثر من ثلاثة أطنان برتقال وليمون فاسد قبل توزيعهم في الدمام

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ضبط أكثر من ثلاثة أطنان برتقال وليمون فاسد قبل توزيعهم في الدمام

ضبط أكثر من ثلاثة أطنان برتقال وليمون فاسد قبل توزيعهم في الدمام
http://almnatiq.net/?p=983655
المناطق - الشرقية:

تواصل أمانة المنطقة الشرقية تكثيف جولاتها الرقابية على الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع وذلك للتأكد من سلامة الأغذية، حيث تمكنت الأمانة أمس، من ضبط شاحنة محملة بعدد 624 كرتون من البرتقال والليمون يزيد وزنها عن ثلاثة أطنان ونصف تظهر عليها علامات التلف، وتم مصادرتها قبل توزيعها في سوق الخضار والفواكه المركزي بالدمام.

وأكد المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان: أن الجولات الميدانية المكثفة التي ينفذها المراقبين الصحيين بالإدارة العامة للأسواق بالأمانة، تأتي للتأكد من سلامة الأغذية المعروضة قبل البيع.. والتي أسفرت عن ضبط شاحنة محملة بعدد 624 كرتون من البرتقال والليمون يزيد وزنها عن ثلاثة أطنان ونصف تظهر عليها علامات التلف، وتم مصادرتها قبل توزيعها في سوق الخضار والفواكه المركزي بالدمام، والتي ظهرت عليها علامات التلف، وتم ضبطها قبل توزيعها، مشيرا الى أنه تم مصادرة كامل الكمية واتخاذ الإجراءات وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية بحق المخالف، مبينا بأن الأمانة رفعت خلال الفترة الماضية من وتيرة أعمالها الرقابية بأسواق النفع العام، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية لضمان توفير بيئة آمنة للمتسوقين.

وأضاف بأن الجولات التفتيشية تأتي استمراراً لجهود الأمانة في إحكام الرقابة على كافة الأسواق الغذائية والمستودعات ومنافذ بيع المواد الغذائية ومراكز التسوق، وذلك للتأكد من سلامة الأغذية وتطبيق الاشتراطات البلدية، والوقوف على التزامها بالتنظيمات الاحترازية لضمان توفير بيئة آمنة صحية للمتسوقين.

كمل أكد مواصلة الفرق الرقابية للجولات الرقابية، للتأكد من سلامة الأغذية، وأنها لن تتهاون في تطبيق الأنظمة والعقوبات حيال المخالفين، داعيا الجميع الى التعاون مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات للإجراءات الاحترازية، وذلك عبر التواصل من خلال مركز البلاغات (940)؛ للحد من انتشار الوباء.

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