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“سكني”: استفادة أكثر من 27 ألف أسرة من “البناء الذاتي” حتى أبريل 2021

“سكني”: استفادة أكثر من 27 ألف أسرة من “البناء الذاتي” حتى أبريل 2021
http://almnatiq.net/?p=983659
المناطق - واس:

سجّلت أعداد الأسر المستفيدة من القرض العقاري المدعوم للاستفادة من خيار البناء الذاتي ضمن برنامج “سكني” منذُ شهر يناير 2021 وحتى نهاية أبريل الماضي 27,418 أسرة، وذلك في إطار جهود البرنامج لتسهيل تملّك الأسر السعودية وتمكين من يملكون أراضٍ من بناء وحداتهم السكنية وفقاً لرغباتهم واحتياجاتهم، سعياً لرفع نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030 وفقاً لأهداف برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030-.

ويأتي هذا العدد ضمن إجمالي الأسر المستفيدة من “سكني” خلال الأشهر الأربعة الماضية من العام الجاري والتي تجاوزت 89 ألف أسرة استفادت من مختلف الحلول التمويلية والخيارات السكنية التي يتيحها البرنامج، منها 66,651 أسرة سكنت منازلها، ويستمر البرنامج في تسهيل خيارات وخدمات التملك عبر موقع وتطبيق سكني من خلال إجراءات بسيطة وميسرة.

كما يوفّر برنامج سكني خدمة التصاميم الهندسية للمستفيدين الراغبين في بناء أراضيهم، حيث أتاح موقع وتطبيق “سكني” خدمة اختيار تصاميم نموذجية متعددة ومتنوعة ذات جودة عالية وأسعار تنافسية بالشراكة مع عدد من المكاتب الهندسية ذات الخبرة والكفاءة في هذا المجال، لتوفير أكثر من 32 تصميماً مميزاً يراعي الجودة والأساليب العصرية الحديثة، لتلبية مختلف احتياجات ومتطلبات المواطنين الراغبين ببناء أراضيهم من مستفيدي خيار البناء الذاتي، وذلك في إطار التسهيل على المواطنين وتمكينهم من الحصول على تصاميم نموذجية مبتكرة للوحدات السكنية، بالإضافة إلى خدمة “المقاول المعتمد” لتسهيل تنفيذ التصاميم الهندسية لمستفيدي “البناء الذاتي”.

ويُشترط للحصول على القرض المدعُوم للبناء الذاتي أن يكون المواطن مستحقاً للدعم السكني ويمتلك أرضاً سكنية، ورخصة بناء سارية المفعول، إضافة إلى توفر دخل ثابت يمكّنه من الحصول على القرض، وعدم الحصول على دعم سكني سابق، وللاطلاع على كافة التفاصيل حول الاستفادة من خيار البناء الذاتي يمكن زيارة الرابط https://sakani.housing.sa/product/SC.

يذكر أن “سكني” يستهدف خدمة 220 ألف أسرة جديدة خلال العام الجاري 2021 بالاستفادة من خياراته وحلوله، مواصلاً توفير مخططات الأراضي البالغ عددها 223 مخططاً تتضمن أكثر من 180 ألف أرض، بالإضافة إلى المشاريع السكنية تحت الإنشاء والبالغ عددها 98 مشروعاً سكنيا توفّر أكثر من 143 ألف وحدة متنوعة التصاميم والمساحات بين فلل وشقق وتاون وهاوس.

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