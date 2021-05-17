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فيديو.. لحظة انطلاق أول رحلة دولية بعد رفع حظر السفر من مطار الدمام

فيديو.. لحظة انطلاق أول رحلة دولية بعد رفع حظر السفر من مطار الدمام
http://almnatiq.net/?p=983662
المناطق - الشرقية:

انطلقت فجر اليوم (الإثنين) أولى الرحلات الدولية من مطار الملك فهد الدولي بالدمام، وذلك بعد رفع قيود سفر المواطنين إلى خارج المملكة.

وحرص المطار على توثيق لحظة طيران أول رحلاته الدولية عبر الخطوط الجوية الهولندية “KLM”، المتجهة إلى أمستردام، عقب سريان قرار رفع قيود سفر المواطنين للخارج.

وانضم بذلك مطار الدمام لقائمة المطارات الأخرى في المملكة التي شرعت في تسيير رحلاتها الدولية اعتبارًا من اليوم.

يذكر أن وزارة الداخلية أعلنت في وقت سابق السماح بسفر المواطنين إلى الخارج اعتبارًا من اليوم، وذلك للمحصنين الذين تلقوا جرعتي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، ومن مر 14 يوماً على تلقيهم الجرعة الأولى، والمتعافين من «كورونا» ممن أمضوا أقل من 6 أشهر من إصابتهم بالفيروس.

https://twitter.com/KFIAirport/status/1394188284469956609?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1394188284469956609%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fakhbaar24.argaam.com%2Farticle%2Fdetail%2F546995

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