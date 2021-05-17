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“أمانة ما تسيبيني”.. فيديو مؤثر لشاب فلسطيني ينادي أمه باكيًا وهي تحت الركام

“أمانة ما تسيبيني”.. فيديو مؤثر لشاب فلسطيني ينادي أمه باكيًا وهي تحت الركام
http://almnatiq.net/?p=983681
المناطق - وكالات:

تسببت إحدى الغارات الإسرائيلية على منازل الفلسطينيين في غزة، في احتجاز امرأة تحت ركام منزلها، أمام مرأى ومسمع من نجلها الشاب، الذي انهار باكيًا بعدما رأى ما حدث لوالدته.

وأظهر مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي جانبًا من المنزل المنهار، وتحت ركامه يعلو صوت المرأة الفلسطينية وهي تُجاهد لالتقاط أنفاسها، بينما يخاطبها نجلها بكلمات مؤثرة.

وانهمرت دموع الشاب وصرخاته وظل يردد: “أمانة يمّا.. خليكي معي يمّا.. ما تسيبينيش لحالي”، مطالبًا العرب بالاطلاع على بشاعة الانتهاكات الإسرائيلية التي جعلت والدته تحت الأنقاض.

يذكر أن وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت اليوم (الإثنين)، ارتفاع حصيلة شهداء العدوان ‏الإسرائيلي المتواصل منذ أسبوع على الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، إلى 218 شهيدا، من بينهم 59 طفلاً و34 امرأة، فضلاً عن أكثر من 5 آلاف من الجرحى‎.

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