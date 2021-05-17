إغلاق 9 مساجد مؤقتاً في 6 مناطق وإعادة فتح 13

المناطق - واس:

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم 9 مساجد مؤقتاً في 6 مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 100 يوم 1210 مساجد تم فتح 1188 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة قاصدي بيوت الله.



جاء ذلك في تقرير أصدرته الوزارة اليوم أوضحت فيه أن المساجد المغلقة مسجدان في كل من مناطق الباحة وعسير وجازان، ومسجد واحد في كل من منطقة الرياض, والمنطقة الشرقية, ومنطقة الحدود الشمالية.



كما أشارت الوزارة إلى إعادة فتح 13 مسجداً ثمانية منها بمنطقة القصيم، ومسجد واحد في كل من مناطق الشرقية, والرياض, وجازان, وعسير, ونجران، وذلك بعد اكتمال جميع الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.



ودعت الوزارة في ختام بيانها اليومي المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.