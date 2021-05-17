احدث الأخبار

دبي تسمح للفنادق بالتشغيل بنسبة 100% بعد تحديث الإجراءات الاحترازية
دولي
 “الأسهم السعودية” تغلق مرتفعة بتداولات 7.7 مليارات ريال
أبرز المواد
 مجمع إرادة في الرياض يرفه عن مرضاه بجملة من الفعاليات في عيد الفطر
أبرز المواد
 مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجازان يشهد تسيير أولى الرحلات الدولية إلى القاهرة
أبرز المواد
 شرطة الباحة توقف (24) شخصًا خالفوا الإجراءات الاحترازية
أبرز المواد
 إغلاق 9 مساجد مؤقتاً في 6 مناطق وإعادة فتح 13
أبرز المواد
 “الصحة” تُسجل 12 وفاة و886 إصابة جديدة بـ”كورونا”
أبرز المواد
 “أمانة ما تسيبيني”.. فيديو مؤثر لشاب فلسطيني ينادي أمه باكيًا وهي تحت الركام
أبرز المواد
 صندوق الاستثمارات العامة يحذر من انتحال اسمه في عمليات نصب
أبرز المواد
 خلال 2020.. المملكة صدَّرت شوكولاتة بـ215 مليون ريال للعالم
أبرز المواد
 “الخطوط السعودية” تستأنف تشغيل رحلاتها عبر ٤٣ محطة دولية في ٣٠ وجهة
أبرز المواد
 فيديو.. لحظة انطلاق أول رحلة دولية بعد رفع حظر السفر من مطار الدمام
أبرز المواد
دبي تسمح للفنادق بالتشغيل بنسبة 100% بعد تحديث الإجراءات الاحترازية

دبي تسمح للفنادق بالتشغيل بنسبة 100% بعد تحديث الإجراءات الاحترازية

دولي
“الأسهم السعودية” تغلق مرتفعة بتداولات 7.7 مليارات ريال

“الأسهم السعودية” تغلق مرتفعة بتداولات 7.7 مليارات ريال

أبرز المواد
مجمع إرادة في الرياض يرفه عن مرضاه بجملة من الفعاليات في عيد الفطر

مجمع إرادة في الرياض يرفه عن مرضاه بجملة من الفعاليات في عيد الفطر

أبرز المواد
مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجازان يشهد تسيير أولى الرحلات الدولية إلى القاهرة

مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجازان يشهد تسيير أولى الرحلات الدولية إلى القاهرة

أبرز المواد

شرطة الباحة توقف (24) شخصًا خالفوا الإجراءات الاحترازية

شرطة الباحة توقف (24) شخصًا خالفوا الإجراءات الاحترازية
http://almnatiq.net/?p=983692
المناطق - واس:

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الباحة، أن الجهات الأمنية المختصة، ضبطت (24) شخصًا في أحد المنازل، في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا (كوفيد -19) ولائحة الحد من التجمعات، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية، وتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق الداعي وكل من حضر التجمع محل المخالفة.

كما تم القبض على شخصين قاما بإطلاق النار من أسلحة نارية كانت بحوزتهما في ذات التجمع المخالف، وهما مواطنان في العقدين الثالث والرابع من العمر، واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

روابط ذات صلة

“الأسهم السعودية” تغلق مرتفعة بتداولات 7.7 مليارات ريال

“الأسهم السعودية” تغلق مرتفعة بتداولات 7.7 مليارات ريال
مجمع إرادة في الرياض يرفه عن مرضاه بجملة من الفعاليات في عيد الفطر

مجمع إرادة في الرياض يرفه عن مرضاه بجملة من الفعاليات في عيد الفطر
مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجازان يشهد تسيير أولى الرحلات الدولية إلى القاهرة

مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجازان يشهد تسيير أولى الرحلات الدولية إلى القاهرة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*