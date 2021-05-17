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مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجازان يشهد تسيير أولى الرحلات الدولية إلى القاهرة

مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجازان يشهد تسيير أولى الرحلات الدولية إلى القاهرة
http://almnatiq.net/?p=983695
المناطق - واس:

شهد مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجازان اليوم تسيير أولى الرحلات الدولية إلى مطار القاهرة الدولي، وذلك مع سريان قرار رفع تعليق السفر للخارج عبر مختلف المطارات الدولية بالمملكة.

وأكد مدير مطار الملك عبدالله بجازان مبارك بن محمد الشهراني مغادرة أكثر من 92 مسافراً على متن الطائرة، بينهم 23 مواطناً ممن توافرت فيهم شروط السفر للمواطنين المتمثلة في أن يكون المسافر محصن بجرعتين، أو محصن بجرعة واحدة وقد أمضى مدة 14 يوماً بعد حصوله على الجرعة، أو متعافٍ منذ أقل من 6 أشهر حسب ما يظهر في تطبيق “توكلنا”، وحصول المواطن الذي لم يبلغ الـ 18 عاماً على التأمين الصحي ضد مخاطر كورونا فقط وفحص “PCR” لمدة 72 ساعة من تاريخ فحص العينة.

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