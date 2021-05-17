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مجمع إرادة في الرياض يرفه عن مرضاه بجملة من الفعاليات في عيد الفطر

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مجمع إرادة في الرياض يرفه عن مرضاه بجملة من الفعاليات في عيد الفطر

مجمع إرادة في الرياض يرفه عن مرضاه بجملة من الفعاليات في عيد الفطر
http://almnatiq.net/?p=983701
المناطق - الرياض:

نفذ مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض جملة من البرامج بمناسبة عيد الفطر السعيد، لنزلائه في أقسام التنويم النفسية وأقسام تنويم الإدمان والأقسام النسائية، وكذلك لنزلائه بمركز الإخاء لناقهي الأمراض النفسية، والنزلاء بمنزل منتصف الطريق والرعاية اللاحقة من المتعافين من الإدمان على المواد المخدرة، حيث استمرت هذه الفعاليات على مدى ثلاثة أيام.

وأوضح المدير التنفيذي للمجمع الدكتور محمد بن مشعوف القحطاني أن هذه البرامج تأتي في إطار حرص المجمع على الترفيه عن مرضاه والسعي الحثيث لإدخال البهجة والسرور على محياهم، ومن استشعار القائمين على المجمع حاجة النزلاء للتعويض عن بعدهم القسري عن ذويهم بسبب المرض وطلب العلاج.

وذكر د. القحطاني أن البرامج المقدمة للنزلاء شملت حفلات معايدة، ومنافسات حركية وألعاب جماعية، وبرامج ترفيهية وفعاليات شعبية، إضافة لتوزيع الهدايا والجوائز عليهم.

وأكد المدير التنفيذي للمجمع أن القائمين على هذه الفعاليات من أعضاء الفرق العلاجية والتأهيلية، كانوا حريصين على سلامة النزلاء من خلال التقيد بالإجراءات الاحترازية وكذلك معايير سلامة المرضى والصحة العامة، ومراعاة طبيعة المرضى وخصوصيتهم، مقدماً شكره الجزيل للموظفين في قسم التأهيل الطبي والأنشطة، وكافة الموظفين المناوبين خلال إجازة العيد على حرصهم على فرحة وسعادة النزلاء والنزيلات.

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