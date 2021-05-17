النصر يعلن تعاقده رسميًا مع تاليسكا

المناطق - الرياض:

أعلن نادي النصر، قبل قليل عن تعاقده مع اللاعب البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب خط وسط فريق جوانجزو إيفرجراند الصيني.

وذكر الحساب الرسمي للعالمي عبر “تويتر” قائلًا: “العالمي مكانه في العالمي”.

وكان حساب النصر، نشر قبل الإعلان عن ضم اللاعب البرازيلي صاحب الـ27 سنة، مقطع فيديو لهاتف نقال قائلًا عنه: رئيس العالمي جواله يرن”.

وتسبب الفيديو في إثارة الجدل بين النصراويين حول استعداد النصر للإعلان عن تعاقده مع صفقة قوية للفريق بالموسم المقبل.

وذكرت تقارير إعلامية بوقت سابق، أن العديد من اللاعبين الأجانب في صفوف النصر سيغادرون الفريق قبل الإعلان عن انضمام تاليسكا.

وسيكون الأبرز للرحيل هم الحارس الأسترالي برادلي جونز، والمغربي نور الدين أمرابط والأرجنتيني بيتي مارتينيز.

وسيركز النصر على الحصول على شهادة الكفاءة المالية وذلك من أجل قيد صفقاته خلال الفترة المقبلة للمشاركة مع الفريق بدءًا من الموسم المقبل.