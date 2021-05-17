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الأمين العام للجامعة العربية يشارك في مؤتمر دعم السودان المنعقد اليوم بباريس

الأمين العام للجامعة العربية يشارك في مؤتمر دعم السودان المنعقد اليوم بباريس
http://almnatiq.net/?p=983721
المناطق_واس

يشارك الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط في المؤتمر الدولي لدعم السودان المنعقد اليوم بباريس برئاسة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وبمشاركة رئيس المجلس السيادي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ورئيس وزراء الحكومة السودانية الانتقالية الدكتور عبد الله حمدوك وقادة ووزراء خارجية الدول العربية والأفريقية والغربية الشريكة للسودان والمنظمات الإقليمية ومؤسسات التمويل الدولية الداعمة لعملية الانتقال في السودان.
وأفادت الجامعة العربية في بيان لها اليوم بأن أبو الغيط سوف يؤكد أمام المؤتمر التزام الجامعة الثابت بمرافقة الدولة السودانية وشعبها على طول الخط في سبيل استكمال عملية الانتقال المهمة التي يمر بها السودان، كما سيعرض للجهد الذي تقوم به الجامعة ودولها الأعضاء لمساندة السودان على تجاوز صعاب المرحلة الانتقالية وإتمام الاستحقاقات السياسية والإصلاحات الاقتصادية التي يسير فيها وفق الأولويات والخطط الوطنية التي توافق الأشقاء في السودان عليها.
كما سيدعو إلى تكثيف الدعم الدولي المتناسق لمساندة السودان في المرحلة المقبلة، وخاصة من أجل إعفاء السودان من ديونه الخارجية، ودعم وتمويل استحقاقات اتفاق جوبا للسلام الذي وقعت عليه الحكومة مع الحركات المسلحة، ومساندة الدولة السودانية في كل ما تقوم به من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وبسط سيطرتها وإداراتها على كامل أراضيها.

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