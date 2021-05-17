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«الجوازات» تتيح إصدار وتجديد جواز السفر لمدة 10 سنوات لهذه الفئة العمرية
http://almnatiq.net/?p=983725
المناطق_ الرياض

أعلنت المديرية العامة للجوازات، اليوم الاثنين، إتاحة تجديد جواز السفر لمدة 10 سنوات، مشيرة إلى أن تلك الخدمة متاحة بشكل اختياري للمستفيدين.

وقال الحساب الرسمي للجوازات عبر “تويتر”: “خدمة إصدار أو تجديد جواز السفر لمدة عشر سنوات متاحة اختياريًا لمن بلغ عمره 21 عامًا فأكثر”.

وكانت المديرية العامة للجوازات، قد أعلنت جاهزيتها في جميع المنافذ الدولية (البرية والبحرية والجوية) لاستقبال المسافرين، بعد قرار اعتماد سريان رفع تعليق السفر للمواطنين، وفتح المنافذ، اعتبارًا من الساعة الواحدة صباحًا ليوم الإثنين الخامس من شهر شوال الجاري، الموافق 17 مايو 2021م.

وأوضحت «الجوازات» أنه يتطلب من الراغبين في السفر إلى خارج المملكة اتباع التعليمات الصادرة من وزارة الداخلية للفئات المسموح لها بالسفر، وهم: المواطنون المحصّنون الذين تلقوا جرعتي لقاح «كوفيد-19» كاملتين، وكذلك الذين تلقوا جرعة واحدة، شرط أن يكون قد مر 14 يومًا على تطعيمهم بالجرعة الأولى، بحسب ما يظهر في تطبيق «توكلنا».

وتتضمن الفئات المواطنين المتعافين من فيروس كورونا، شرط أن يكونوا قد أمضوا أقل من 6 أشهر منذ إصابتهم بالفيروس، وذلك بحسب ما يظهر في تطبيق «توكلنا»، والمواطنون الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، شرط أن يقدموا قبل السفر وثيقة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي (ساما)، تغطي مخاطر «كوفيد-19» خارج المملكة، وفقًا لما تعلنه الجهات المعنية من تعليمات.

وأهابت المديرية العامة للجوازات بالجميع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة واتخاذ جميع التدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد – 19)، مشيرة إلى أنه سيتم التحقق من شروط السفر على المسافرين آليًّا.

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