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مركز عرسال الطبي يواصل تقديم خدماته الطبية للاجئين السوريين والمجتمع المستضيف بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة

مركز عرسال الطبي يواصل تقديم خدماته الطبية للاجئين السوريين والمجتمع المستضيف بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة

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مركز عرسال الطبي يواصل تقديم خدماته الطبية للاجئين السوريين والمجتمع المستضيف بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة

مركز عرسال الطبي يواصل تقديم خدماته الطبية للاجئين السوريين والمجتمع المستضيف بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة
http://almnatiq.net/?p=983731
المناطق_واس

واصل مركز عرسال بمحافظة البقاع اللبنانية تقديم خدماته الطبية بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ضمن مشروع تعزيز الخدمات الصحية للاجئين السوريين والمجتمع المضيف في لبنان.
وراجع العيادات خلال شهر مارس 2021م- 2,595 مريضا، حصلوا على 4,574 خدمة صحية مجانية، توزعت بين أقسام العيادات التخصصية المتنوعة، إضافة إلى المختبرات والصيدلية وخدمات التمريض الأخرى.
واستقبلت عيادات الصحة العامة 594 مريضا، وعيادات العيون 129 مستفيدا، وعيادات الأسنان 117 مريضاً، وعيادات الأطفال 245 فردا، مع تقديم 19 لقاحا، كما استقبلت عيادات الأنف والأذن والحنجرة 189 مريضا، وعيادات العظام 244 حالة، وعيادات القلب 147 مريضا، وعيادات المسالك البولية 172 مريضا، وعيادات الجهاز الهضمي 83 حالة، والعيادات النسوية 169 مستفيدة، كذلك استقبلت عيادات الغدد والسكري 45 مستفيدا، والعيادات النفسية 156 مريضا، والعيادات الجلدية 85 فردا.
كما استقبل قسم الأشعة 32 مراجعا، واستفاد من الصيدلية 1.798 مريضا، وراجع المختبر 246 شخصا، و قسم الصحة النفسية 156 مريضا، وقسم الصحة المجتمعية 104 أشخاص.
ويأتي ذلك حرصًا من المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة لتقديم المساعدات الإغاثية للاجئين السوريين في جميع المجالات للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية التي يمرون بها.

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