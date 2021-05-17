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مشروع الأطراف الصناعية في سيئون يقدم خدماته لـ507 مستفيدين خلال شهر مارس الماضي

مشروع الأطراف الصناعية في سيئون يقدم خدماته لـ507 مستفيدين خلال شهر مارس الماضي

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مشروع الأطراف الصناعية في سيئون يقدم خدماته لـ507 مستفيدين خلال شهر مارس الماضي

مشروع الأطراف الصناعية في سيئون يقدم خدماته لـ507 مستفيدين خلال شهر مارس الماضي
http://almnatiq.net/?p=983734
المناطق_واس

قدم مشروع مركز الأطراف الصناعية بمحافظة سيئون خدماته الطبية المتنوعة لمن فقدوا أطرافهم من أبناء الشعب اليمني الشقيق؛ وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وجرى خلال شهر مارس 2021م، تقديم 1,579 خدمة وزعت على 507 مستفيدين ، حيث جرى تركيب 16 طرفاً صناعياً استفاد منها 16 فرداً، وتنفيذ 42 خدمة في مجال قياس الأطراف الصناعية بلغ عدد مستفيديها 36 فرداً، وفي مجال الأطراف التقويمية بلغ عدد الخدمات المقدمة 29 خدمة استفاد منها 29 شخصاً.
وجرى تقديم 38 حالة تدريب على الأطراف الصناعية استفاد منها 30 فرداً، فيما جرى تنفيذ 15 خدمة في مجال التأهيل الفني للأطراف الصناعية (الصيانة) استفاد منها 8 أفراد، وتقديم 1,439 خدمة في مجال العلاج الطبيعي (الفيزيائي) بلغ عدد المستفيدين منها 388 شخصا.
ويُعد هذا المشروع واحداً من تدخلات المركز الإنسانية ذات الأثر المستدام وله أثر كبير في مساعدة كثير من الأشخاص على تعويض أطرافهم التي فقدوها والحصول على العلاج الطبيعي وتمكينهم من الاندماج في المجتمع.

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