الدوري السعودي الإلكتروني يعود لإستكمال رياضاته

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ستنطلق إستكمالية مجريات الدوري السعودي الإلكتروني الذي يقام تحت مظلة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية وبرعاية stc غداً الثلاثاء بتاريخ 18 مايو وستكون إستكمالية الدوري لباقي الثلاث رياضات إلكترونية وستكون البداية مع Rainbow Six Siege.

وقد توج بلقب بطولة Rainbow Six Siege في موسم 2020 نادي Osh-Tekk Warriors وقد تواجه بالنهائي مع نادي Sudor حيث فاز البطل في جميع مبارياته ولم يتعثر في أي مباراة وحصل على جائزة أفضل لاعب في البطولة لاعب نادي Osh-Tekk Warriors اللاعب هاشم الجفري الملقب بـ Hashom وقد كان مفاجأة الموسم حيث ان اللاعب يبلغ من العمر 16 عام.

وأقيمت في الفترة الماضية مجريات الدوري السعودي الإلكتروني على رياضتين الإلكترونيتين وهيDota 2وCS:GO وحصل على لقب بطولة Dota 2 نادي The Ultimates وتوج بلقب بطولة CS:GO نادي01 Esports وتم نقل بث المبارايات عن طريق قنوات الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية على تويتش ويوتيوب.

وسيطل الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية بحله وهويه جديدة في استكمالية الدوري السعودي الإلكتروني وذلك بعد تخصيصه وجعله اتحاد مستقل للرياضات الإلكترونية.

صرح الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية الأستاذ / تركي الفوزان:

“اننا متشوقون لعودة الدوري السعودي الإلكتروني ببقية رياضاته الإلكترونية وان تعود الأجواء الحماسية من جديد لمجتمعنا وسيطل عليكم الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية بهوية جديدة وبشغف متجدد للوصول بالرياضات الإلكترونية في المملكة لأعلى مستوياتها وأن نجعل لمجتمعنا أرضاً خصبة تمكن اللاعبين وتوفر لهم البيئة المناسبة للرياضات الإلكترونية.”

كما ان الدوري ككل يتنافس فيه 40 فريق من جميع مناطق المملكة. وستنطلق يوم الثلاثاء القادم رياضة إلكترونية جديدة لأول مرة في تاريخ الدوري السعودي الإلكتروني وهي رياضة Overwatch وذلك لتلبية رغبات جمهورنا العزيز وسيتنافس فيه 8 أندية سعودية وأقوى لاعبين في المملكة.