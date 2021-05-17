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مشروع الأطراف الصناعية في مأرب يقدم 1,066 خدمة لـ567 مستفيدا خلال شهر مارس بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة

مشروع الأطراف الصناعية في مأرب يقدم 1,066 خدمة لـ567 مستفيدا خلال شهر مارس بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة

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مشروع الأطراف الصناعية في مأرب يقدم 1,066 خدمة لـ567 مستفيدا خلال شهر مارس بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة

مشروع الأطراف الصناعية في مأرب يقدم 1,066 خدمة لـ567 مستفيدا خلال شهر مارس بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة
http://almnatiq.net/?p=983743
المناطق_واس

قدم مشروع مركز الأطراف الصناعية بمحافظة مأرب خدماته الطبية المتنوعة لمن فقدوا أطرافهم من أبناء الشعب اليمني الشقيق؛ وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وجرى خلال شهر مارس 2021م، تقديم 1,066 خدمة وزعت على 567 مستفيدا، حيث جرى تركيب 4 أطراف صناعية استفاد منها 4 أفراد، وتنفيذ 47 خدمة في مجال قياس الأطراف الصناعية بلغ عدد مستفيديها 39 فرداً، وفي مجال الأطراف التقويمية بلغ عدد الخدمات المقدمة 5 خدمات استفاد منها 5 أشخاص.
وجرى تقديم 43 حالة تدريب على الأطراف الصناعية استفاد منها 34 فرداً، فيما جرى تنفيذ 96 خدمة في مجال التأهيل الفني للأطراف الصناعية (الصيانة) استفاد منها 83 فردا، وتقديم 871 خدمة في مجال العلاج الطبيعي(الفيزيائي) استفاد منها 402 فرد.
ويُعد هذا المشروع واحداً من تدخلات المركز الإنسانية ذات الأثر المستدام وله أثر كبير في مساعدة كثير من الأشخاص على تعويض أطرافهم التي فقدوها والحصول على العلاج الطبيعي وتمكينهم من الاندماج في المجتمع.

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