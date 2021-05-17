“الصحة الفلسطينية”: 220 شهيدا و6039 جريحا حصيلة العدوان الإسرائيلي خلال 10 أيام

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ارتفعت حصيلة الشهداء والجرحى بفعل العدوان الإسرائيلي المتواصل على الأراضي الفلسطينية خلال العشرة أيام الماضية إلى 220 شهيداً و 6039 جريحا.

وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية في التقرير الوطني التراكمي إلى أن 21 شهيدا بينهم طفل و 3728 جريحاً في محافظات الضفة الغربية، فيما استشهد 198 بينهم 58 طفلاً و 35 سيدة و 1300 جريحاً‎ في قطاع غزة، بينما استشهد شهيد واحد و 1011 إصابة، نقل لمراكز العلاج 487 إصابة بينها 60 إصابة خطيرة ونحو 204 متوسطة و 223 طفيفة في القدس المحتلة.

وأوضح التقرير، أن عدد الأطفال من المصابين الذين تعاملت معهم الطواقم الطبية في مراكز العلاج بمحافظات الضفة الغربية 220 طفلاً، فيما بلغ ‎عدد السيدات من المصابين الذين تعاملت معهم الطواقم الطبية بمراكز العلاج في محافظات الضفة الغربية 22 سيدة.