احدث الأخبار

“الصحة الفلسطينية”: 220 شهيدا و6039 جريحا حصيلة العدوان الإسرائيلي خلال 10 أيام
أبرز المواد
 القوات الخاصة للأمن البيئي توقف (55) مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي
أبرز المواد
 مشروع الأطراف الصناعية في مأرب يقدم 1,066 خدمة لـ567 مستفيدا خلال شهر مارس بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة
أبرز المواد
 الدوري السعودي الإلكتروني يعود لإستكمال رياضاته
أبرز المواد
 مرور الحدود الشمالية يضبط قائد مركبة مارس التفحيط
أبرز المواد
 مشروع الأطراف الصناعية في سيئون يقدم خدماته لـ507 مستفيدين خلال شهر مارس الماضي
أبرز المواد
 مركز عرسال الطبي يواصل تقديم خدماته الطبية للاجئين السوريين والمجتمع المستضيف بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة
أبرز المواد
 المملكة الـ (5) عالمياً في سرعة الانترنت المتنقل متفوقة على 150 دولة في الحكومة الإلكترونية
أبرز المواد
 «الجوازات» تتيح إصدار وتجديد جواز السفر لمدة 10 سنوات لهذه الفئة العمرية
أبرز المواد
 الأمين العام للجامعة العربية يشارك في مؤتمر دعم السودان المنعقد اليوم بباريس
أبرز المواد
 الكويت تستدعي السفير التشيكي لنشره علم إسرائيل على حسابه بمواقع التواصل
أبرز المواد
 النصر يعلن تعاقده رسميًا مع تاليسكا
أبرز المواد
“الصحة الفلسطينية”: 220 شهيدا و6039 جريحا حصيلة العدوان الإسرائيلي خلال 10 أيام

“الصحة الفلسطينية”: 220 شهيدا و6039 جريحا حصيلة العدوان الإسرائيلي خلال 10 أيام

أبرز المواد
القوات الخاصة للأمن البيئي توقف (55) مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي

القوات الخاصة للأمن البيئي توقف (55) مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي

أبرز المواد
مشروع الأطراف الصناعية في مأرب يقدم 1,066 خدمة لـ567 مستفيدا خلال شهر مارس بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة

مشروع الأطراف الصناعية في مأرب يقدم 1,066 خدمة لـ567 مستفيدا خلال شهر مارس بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة

أبرز المواد
الدوري السعودي الإلكتروني يعود لإستكمال رياضاته

الدوري السعودي الإلكتروني يعود لإستكمال رياضاته

أبرز المواد

“الصحة الفلسطينية”: 220 شهيدا و6039 جريحا حصيلة العدوان الإسرائيلي خلال 10 أيام

“الصحة الفلسطينية”: 220 شهيدا و6039 جريحا حصيلة العدوان الإسرائيلي خلال 10 أيام
http://almnatiq.net/?p=983749
المناطق_واس

ارتفعت حصيلة الشهداء والجرحى بفعل العدوان الإسرائيلي المتواصل على الأراضي الفلسطينية خلال العشرة أيام الماضية إلى 220 شهيداً و 6039 جريحا.

وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية في التقرير الوطني التراكمي إلى أن 21 شهيدا بينهم طفل و 3728 جريحاً في محافظات الضفة الغربية، فيما استشهد 198 بينهم 58 طفلاً و 35 سيدة و 1300 جريحاً‎ في قطاع غزة، بينما استشهد شهيد واحد و 1011 إصابة، نقل لمراكز العلاج 487 إصابة بينها 60 إصابة خطيرة ونحو 204 متوسطة و 223 طفيفة في القدس المحتلة.

وأوضح التقرير، أن عدد الأطفال من المصابين الذين تعاملت معهم الطواقم الطبية في مراكز العلاج بمحافظات الضفة الغربية 220 طفلاً، فيما بلغ ‎عدد السيدات من المصابين الذين تعاملت معهم الطواقم الطبية بمراكز العلاج في محافظات الضفة الغربية 22 سيدة.

روابط ذات صلة

القوات الخاصة للأمن البيئي توقف (55) مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي

القوات الخاصة للأمن البيئي توقف (55) مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي
مشروع الأطراف الصناعية في مأرب يقدم 1,066 خدمة لـ567 مستفيدا خلال شهر مارس بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة

مشروع الأطراف الصناعية في مأرب يقدم 1,066 خدمة لـ567 مستفيدا خلال شهر مارس بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة
الدوري السعودي الإلكتروني يعود لإستكمال رياضاته

الدوري السعودي الإلكتروني يعود لإستكمال رياضاته

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*