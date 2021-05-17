الأرصاد تتوقع موجة غبار تحجب الرؤية على منطقة الرياض

المناطق_ الرياض

توقع المركز الوطني للأرصاد بمشيئة الله، حالة من التقلبات الجوية على منطقة الرياض خلال الساعات القليلة القادمة.

وتشمل الحالة الجوية نشاطاً في الرياح السطحية تتسبب في تدني الرؤية الأفقية، على كل من الخرج والزلفي والسليل والعاصمة الرياض والمجمعة ورماح.

وتستمر الحالة الجوية وتأثيراتها المصاحبة لها حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم الاثنين بمشيئة الله.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئياً مع فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية كذلك على أجزاء من مرتفعات المدينة المنورة ومنطقة حائل، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وسماء غائمة جزئياً على أجزاء من مناطق الرياض ، القصيم والحدود الشمالية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.