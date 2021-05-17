احدث الأخبار

بشرى سارة بشأن عقوبة السجن وإيقاف خدمات المتعثرين في سداد الديون
أبرز المواد
 الأرصاد تتوقع موجة غبار تحجب الرؤية على منطقة الرياض
أبرز المواد
 حساب المواطن يبدأ باستقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 42 لشهر مايو
أبرز المواد
 “الصحة الفلسطينية”: 220 شهيدا و6039 جريحا حصيلة العدوان الإسرائيلي خلال 10 أيام
أبرز المواد
 القوات الخاصة للأمن البيئي توقف (55) مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي
أبرز المواد
 مشروع الأطراف الصناعية في مأرب يقدم 1,066 خدمة لـ567 مستفيدا خلال شهر مارس بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة
أبرز المواد
 الدوري السعودي الإلكتروني يعود لإستكمال رياضاته
أبرز المواد
 مرور الحدود الشمالية يضبط قائد مركبة مارس التفحيط
أبرز المواد
 مشروع الأطراف الصناعية في سيئون يقدم خدماته لـ507 مستفيدين خلال شهر مارس الماضي
أبرز المواد
 مركز عرسال الطبي يواصل تقديم خدماته الطبية للاجئين السوريين والمجتمع المستضيف بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة
أبرز المواد
 المملكة الـ (5) عالمياً في سرعة الانترنت المتنقل متفوقة على 150 دولة في الحكومة الإلكترونية
أبرز المواد
 «الجوازات» تتيح إصدار وتجديد جواز السفر لمدة 10 سنوات لهذه الفئة العمرية
أبرز المواد
بشرى سارة بشأن عقوبة السجن وإيقاف خدمات المتعثرين في سداد الديون

بشرى سارة بشأن عقوبة السجن وإيقاف خدمات المتعثرين في سداد الديون

أبرز المواد
الأرصاد تتوقع موجة غبار تحجب الرؤية على منطقة الرياض

الأرصاد تتوقع موجة غبار تحجب الرؤية على منطقة الرياض

أبرز المواد
حساب المواطن يبدأ باستقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 42 لشهر مايو

حساب المواطن يبدأ باستقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 42 لشهر مايو

أبرز المواد
“الصحة الفلسطينية”: 220 شهيدا و6039 جريحا حصيلة العدوان الإسرائيلي خلال 10 أيام

“الصحة الفلسطينية”: 220 شهيدا و6039 جريحا حصيلة العدوان الإسرائيلي خلال 10 أيام

أبرز المواد

بشرى سارة بشأن عقوبة السجن وإيقاف خدمات المتعثرين في سداد الديون

بشرى سارة بشأن عقوبة السجن وإيقاف خدمات المتعثرين في سداد الديون
http://almnatiq.net/?p=983756
المناطق_ الرياض

 أجرت “وزارة العدل” تعديلات على نظام التنفيذ ومن بينها إلغاء الحبس التنفيذي وإلغاء إيقاف الخدمات الحكومية ومنع التعامل المالي مع المتعثر في سداد الحقوق المالية.

وبحسب “المدينة”؛ شرعت وزارة العدل في استطلاع آراء المختصين والجمهور حول التعديلات المقترحة والتي تتضمن معالجة التعارض بين أمر المنع من السفر وقرار إنهاء إقامة غير السعودي.

وتشمل أبرز الأحكام التي أضافها المشروع، جواز إسناد إجراءات التنفيذ التي لا تعد أعمالًا قضائية إلى القطاع الخاص أو وحدات مختصة، وتفعيل التنفيذ الرضائي، والإحالة إلى اللائحة لتنظيم أحكامه وإجراءاته.

وتتضمن الأحكام حذف أحكام الإعسار من النظام؛ تمهيدا لتنظيم أحكامه في نظام مستقل للإعسار المدني، واشتراط تسجيل السندات لأمر والكمبيالات في المنصات الإلكترونية المعتمدة من الوزارة لاعتبارها سندًا تنفيذيًا.

وجاءت أهم التعديلات في إلغاء الحبس التنفيذي للمتعثر عن السداد في الحقوق المالية، وإلغاء إيقاف الخدمات الحكومية ومنع التعامل المالي مع المتعثر عن السداد في الحقوق المالية، معالجة التعارض بين أمر المنع من السفر وقرار إنهاء إقامة غير السعودي.

روابط ذات صلة

الأرصاد تتوقع موجة غبار تحجب الرؤية على منطقة الرياض

الأرصاد تتوقع موجة غبار تحجب الرؤية على منطقة الرياض
حساب المواطن يبدأ باستقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 42 لشهر مايو

حساب المواطن يبدأ باستقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 42 لشهر مايو
“الصحة الفلسطينية”: 220 شهيدا و6039 جريحا حصيلة العدوان الإسرائيلي خلال 10 أيام

“الصحة الفلسطينية”: 220 شهيدا و6039 جريحا حصيلة العدوان الإسرائيلي خلال 10 أيام

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*