أبرزها أمراض القلب.. أضرار صحية عديدة من الإفراط في تناول ملح الطعام

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http://almnatiq.net/?p=983769
المناطق_ الرياض

نصح المركز الاتحادي للتغذية بضرورة عدم الإفراط في تناول الملح، لكونه يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.

وأكد المركز أن ارتفاع ضغط الدم يؤدي إلى الإصابة بالعديد من الأمراض، منها الإصابة بأمراض القلب، والأوعية الدموية، مثل السكتة الدماغية.M

وأضاف المركز أن الإفراط في تناول الملح يؤذي أيضاً إلى حدوث أضرار بالكبد، والكلى، والإصابة بالسمنة، وسرطان المعدة.

ونصح المركز بألا يزيد تناول الملح يومياً، عن 5 جرامات، وفق منظمة الصحة العالمية، وذلك بالابتعاد عن الوجبات السريعة، والأطعمة الجاهزة، وبتناول الأطعمة الطازجة.

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