رئيس هيئة الطيران المدني يتفقَّد مطار الملك خالد الدولي بالرياض

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أشرف معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج اليوم، على بدء تطبيق الخطط المُعدَّة لتسيير الرحلات الدولية في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، وذلك بعد اعتماد سريان رفع تعليق سفر المواطنين إلى خارج المملكة للوقوف على العمليات التشغيلية ومتابعة الاستعدادات بحضور المهندس محمد بن عبدالله المغلوث الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الرياض، واللواء محمد السعد مدير جوزات منطقة الرياض وعدد من المسؤولين.

واطلع معالي رئيس الهيئة على الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد بالمطار، وعلى مستوى الخدمات والتسهيلات المقدمة للمسافرين، والتأكد من سير الأعمال وفق الخطة التشغيلية للمطار، وتجول خلال الزيارة التفقدية، في مطار الملك خالد الدولي على صالات السفر الدولية.

ووجّه الدعيلج مسؤولي الهيئة والقائمين على مطارات المملكة الدولية بالوقوف الميداني في صالات السفر وتوفير الخدمات كافة، والتأكد من التجهيزات وتسهيل الإجراءات في الصالات وتقديم أرقى الخدمات اللائقة بالمسافرين في مطارات المملكة الدولية، وجدّد معاليه التأكيد على مسؤولي المطارات الدولية التسعة بمتابعة الإجراءات التشغيلية والالتزام بجميع التدابير الوقائية؛ بهدف تقديم أرقى الخدمات لتحسين تجربة المسافرين.