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شرطة منطقة حائل: القبض على (6) مواطنين لقيامهم بتصوير جلوسهم على سطح شاحنة معدة لنقل السيارات

شرطة منطقة حائل: القبض على (6) مواطنين لقيامهم بتصوير جلوسهم على سطح شاحنة معدة لنقل السيارات

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شرطة منطقة حائل: القبض على (6) مواطنين لقيامهم بتصوير جلوسهم على سطح شاحنة معدة لنقل السيارات

شرطة منطقة حائل: القبض على (6) مواطنين لقيامهم بتصوير جلوسهم على سطح شاحنة معدة لنقل السيارات
http://almnatiq.net/?p=983790
المناطق_واس

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل النقيب طارق النصار، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر من خلاله قيام مجموعة من الأشخاص بتصوير جلوسهم على سطح شاحنة معدة لنقل السيارات، معرضين حياتهم للخطر، مع مخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد 19)، والتباهي بذلك ونشره، فقد أسفرت المتابعة الأمنية – بفضل الله – عن القبض عليهم، وهم (6) مواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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