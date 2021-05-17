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مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز بتبوك يشهد تسيير أولى الرحلات الدولية إلى القاهرة

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مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز بتبوك يشهد تسيير أولى الرحلات الدولية إلى القاهرة

مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز بتبوك يشهد تسيير أولى الرحلات الدولية إلى القاهرة
http://almnatiq.net/?p=983798
المناطق - تبوك

شهد مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز بمنطقة تبوك اليوم تسيير أولى الرحلات الدولية إلى مطار القاهرة الدولي، وذلك مع سريان قرار رفع تعليق السفر للخارج عبر مختلف المطارات الدولية بالمملكة.

وجاء إنهاء إجراءات السفر  للمواطنين لمن توافرت فيهم الشروط المتمثلة في أن يكون المسافر محصنا بجرعتين، أو محصنا بجرعة واحدة وقد أمضى مدة 14 يوماً بعد حصوله على الجرعة، أو متعافيا منذ أقل من 6 أشهر حسب ما يظهر في تطبيق “توكلنا”، وحصول المواطن الذي لم يبلغ الـ 18 عاماً على التأمين الصحي ضد مخاطر كورونا فقط وفحص “PCR” لمدة 72 ساعة من تاريخ فحص العيِّنة.

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